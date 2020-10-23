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kentsel dönüşüm için gerekli şartlar neler?

Türkiye' de depreme karşı savunma geliştirmek ve depremin oluşturacağı zararı en aza indirmek üzerine revize edilen binalar bulunmaktadır ve bu projeye kentsel dönüşüm adı verilir. Ancak bir binanın kentsel dönüşümden faydalanması için birtakım şartlar bulunmaktadır. İşte detaylar...

23 Ekim 2020 Cuma 17:38
kentsel dönüşüm için gerekli şartlar neler?
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Türkiye’ nin dört bir yanında şehri güvenli hale getirmek ve bozuk olan yapıları düzeltmek adına kentsel dönüşüm uygulamaları yapılmaktadır. Bazı yerlerde henüz başlanmamış olan kentsel dönüşümler ise riskli binalarda kalan vatandaşları rahatsız etmektedir. Bunun üzerine vatandaşlar bir an önce kentsel dönüşümden yararlanmayı beklerken bir yandan da kentsel dönüşümün şartlarını merak etmektedir.

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR

Ülkemiz bilindiği üzere deprem fay hattının üzerinde yer almaktadır. 1999 senesinde yaşanmış Gölcük ve Düzce depremlerinin verdiği zararın ardından yapıların güvenli hale getirilmesi bir kez bile gündemden eksik olmamıştır. Kentsel dönüşüm ile birlikte ise ülke genelinde yer alan kötü durumlu binaların, yani depremin yaşandığı durumlar da yıkılacak ve çok kötü sonuçlara neden olacak binalar baştan aşağı revize ediliyor.

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM HANGİ ŞARTLAR ALTINDA YAPILIR


Kensel dönüşüm çerçevesinde, riskli hatlar üzerinde kalan binaların ya da riskli bir fay hattı üzerinde olmasa bile güçsüz bir yapıya sahip, yani depreme karşı dayanamayacak ise bu binalar yıkılır ve yerine yeni bir bina yapılır. Bu işlemler sırasında ise binada bulunan hak sahipleri için kira yardımı ve kredi desteği yapılıyor.

  • Bir binanın kentsel dönüşüm çerçevesine girebilmesi için riskli olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

  • Riskli olarak bulunan bina ise; riskli fay hattı üzerinde yer alan ya da risk altında olmasada güçsüz kalmış ve olası bir depremde hasar görecek olarak bilimsel ve teknik çalışmalar ile belirlenmiş binalardır. Bu binalar kentsel dönüşüme tâbi tutulur.

 

  • Riskli yapının tespit edilmesi ise maliklerden bir tarafından yapılan başvuru ardından lisanslı firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

 

 



Son Güncelleme: 23.10.2020 17:38
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