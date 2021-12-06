Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli halkının hizmetine sunmuş olduğu Kentkart sayesinde belediye bünyesinde bulunan otobüs ve tramvaylarda seyahat etmek vatandaşlar için artık çok kolay olacak. İnsanlar arama motorlarına Kentkart ile ilgili en çok ‘’Kentkart bakiye sorgulama nasıl yapılır? Kentkart türleri nelerdir?’’ sorularını yazıyor.

Kentkart Bakiye Sorgulama Nasıl Yapılır?

Kocaeli içerisinde geçerli olan Kentkart ile seyahat etmek isteyen kişilerin Kentkart bakiyelerinde yeterince bakiye bulunması gerekiyor. Bakiyelerini yükleyen insanların bakiye sorgulama için izleyeceği adımlar ise şu şekilde:

1. Ulasimpark.com.tr adresine girilir.

2. Sitenin anasayfasında bulunan Kocaeli Kart seçeneği seçilir.

3. Açılan ekranda Kocaeli Kart Bakiye Sorgulama seçeneğine tıklanır ve çıkan ekrana kartın seri numarası girilir.

4. Seri numarasının yazılmasının ardından sorgula butonuna tıklanır.

Kentkart Türleri Nelerdir?

Kocaeli ili içerisinde yaşayan vatandaşlar kendisine uygun olan kartı öğrenmek için Kentkart türlerini intenet üzerinden araştırıyor. İşte Kentkart’ın türleri:

- Tam Normal

- İndirimli Öğrenci

- Ücretsiz Basın

- 7/24 Tek Binişlik

- İndirimli Öğretmen

- Ücretsiz Belediye Personeli

- İndirimli 60 Yaş ve Üzeri

- Ücretsiz 60 Yaş Üzeri

- Ücretsiz Denetim Görevlisi

- Ücretsiz Emniyet Hizmetleri

- Ücretsiz Engelli Refakati

- Ücretsiz Engelli

- Ücretsiz Gazi ve Şehit Aileleri

- Ücretsiz Harcırah

- Ücretsiz Kursiyer

- Ücretsiz Posta Hizmetleri

- Ücretsiz TUİK