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Kendisini reddeden Arife öğretmeni önce vurdu, sonra intihar etti

Kayseri’de birçok kez arkadaşlık teklifine ret cevabı alan Tolga Temur Arife öğretmeni vurdu. Tolga Temur, Arife Nur Sarıoğlu’nu silahla vurup öldürdükten sonra kendisi de intihar etti.

20 Mayıs 2021 Perşembe 16:41
Kendisini reddeden Arife öğretmeni önce vurdu, sonra intihar etti
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Kayseri’de yaşanan olayda Tolga Temur, defalarca arkadaşlık teklifini kabul etmeyen rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu’nu silahla vurup öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti. Temur’un hastanedeki tedavisi sürerken, Arife öğretmenin annesi, “Kızıma ne oldu, söyleyin çocuğuma ne oldu?” sözleri ile feryat etti.

Acı ola, bugün saat 09:00 gibi Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Taslak Sokak’ta yaşandı. Rehberlik öğretmeni olan Sarıoğlu, evden çıkınca karşısında Tolga Temur’u gördü. Temur, bu zamana kadar pek çok kere arkadaşlık teklif ettiği Arife öğretmene yine arkadaşlık teklifinde bulundu.

Arife öğretmen bu teklifi kabul etmeyince, Tolga Temur belindeki silahıyla art arda ateş açtı. Vücuduna üç kurşun isabet eden Arife öğretmen, kanlar içinde yere düştü. Tolga Temur ise silahını başına dayayarak tetiği çekti.

Çevrede bulunanların ihbarıyla olay yerine polis ile sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Arife öğretmenin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı ise yapılan ilk müdahale sonrasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.


Son Güncelleme: 20.05.2021 16:41
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Kendisini Reddeden Arife öğretmeni önce Vurdu Sonra Intihar EttiKayseri
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