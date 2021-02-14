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Kendisinden haber alınamayan kişi çiftlik evinde ölü bulundu

Tekirdağ Saray'da bir çiftlik evinde bekçilik yapan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan 46 yaşındaki İlhan Ergin çalıştığı çiftlik evinde ölü bulundu.

14 Şubat 2021 Pazar 16:28
Kendisinden haber alınamayan kişi çiftlik evinde ölü bulundu
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Üzücü olay bugün Tekirdağ Saray ilçesinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçeye bağlı bir mahallede bulunan çiftlik evinde bekçi olarak çalışan 46 yaşındaki İlhan Ergin'den bir süredir haber alınamıyordum. Durumdan şüphe eden Ergin'in akrabası Ergin bekçi olarak çalıştığı çiftlik evine gitti. Kapının açılmaması üzerinden camdan bakan kişi Ergin'i hareketesiz halde yatarken gördü ve hemen köyün muhtarına haber verdi. 

Eve gelen muhtar ve Ergin'in yakınları kapıyı zorlarayak içeri girdi ve 46 yaşındaki İlhan Ergin'in hayatını kaybettiğini belirledi ve hemen durumu 112 sağlık personeli ile jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen 112 sağlık personeli İlhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi yapılan incelemeden sonra Ergin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Öte yandan İlhan Ergin'in kalp krizinden ölmüş olma ihtimali üzerinde duruluyor.



Son Güncelleme: 14.02.2021 16:28
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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağçiflik Evinde ölü Bulundu
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