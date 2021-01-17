Kendisinden boşanmak isteyen Ukraynalı eşi yüzünü falçatayla parçaladı!

Dehşet veren olay Kocaeli'de yaşandı.
Kentte yaşayan ve Kemal Ö. ile evli olan Ukrayna uyruklu Anna Butim bir süre önce Kemal Ö'ye ondan boşanmak istediğini söyledi. Kararı duyunca çılgına dönen Kemal Ö. falcatayla genç kadını yüzünden yaralandı. Talihsiz kadın daha sonra kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı ancak yüzündeki derin yaralar görenlerin içini sızlattı.
Sesini duyurmak ve yetkililerden yardım isteyen Butim, yüzünü falçatayla kesilmiş hallerini sosyal medya üzerinden paylaştı ve kendisini bu hale getiren eşinin hala dışarıda dolaştığını açıkladı.
Anna Butim'in yüzünü falçatayla parçalanan Mesut Ö İstanbul Bakırköy'de polis ekipleri tarafında yakalanarak adliyeye sevk edildi ve cani adam çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.