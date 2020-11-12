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Kendisinden ayrılmak isteyen kadını 6 yerinden bıçaklayıp öldürdü

Aksaray'da eşiyle boşanma aşamasında olan bir adam, bir süredir ilişki yaşadığı 2 çocuklu dul kadının ayrılmak istediğini söylemesiyle sinirlenerek 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan cinayet zanlısı basın mensuplarının "pişman mısın" sorusuna "Hayır pişman değilim" diyerek cevap verdi.

12 Kasım 2020 Perşembe 17:31
Kendisinden ayrılmak isteyen kadını 6 yerinden bıçaklayıp öldürdü
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Sabah saatlerinde meydana gelen olayda eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ramazan T. (33)  adlı kişi ile eşinden boşanmış 2 çocuk annesi Saadet Korkmaz (37) çalıştıkları işyerinden tanışıp bir arkadaşlık kurdular. Saadet Korkmaz,  arkadaşlıkları devam ederken  Ramazan T.'nin evli olmasından dolayı duyarak bu arkadaşlığı bitirmek istedi. Ramazan T., kendisiyle görüşmek istemeyen Saadet Korkmaz'ı ikna çabaları sonuç vermeyince  cani adam yanında bulunan ekmek bıçağıyla talihsiz kadını 6 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan kadıni mesai arkadaşları fark ederek hemen sağlık görevlilerini ve polisi aradılar. Hemen hastaneye kaldırılan kadın tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı.


Cinayet zanlısı 9 dakikada yakalandı

Hemen arama çalışmalarına başlayan polis 10 dakika sonra evine girmek üzereyken zanlı Ramazan T. yi yakaladılar. Gözaltına alınan adam sorgusu için polis karakoluna götürüldü.

Rahat tavırlarıyla, “Hayır pişman değilim” dedi

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolüne getirilen adam buradaki kontrolünün ardından karakola götürülüyorken rahat tavırları ile dikkatleri çekti. Pişman mısın sorusuna hayır diyerek cevap veren zanlı herkesi şaşırttı. Adliye’ye sevk edilen Ramazan T.'nin iki haftadır Saadet Korkmaz'ı rahatsız ettiği kadının istemediği halde tekrar birliktelik istediği ortaya çıktı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşmalarını sürdürüyor. 



Son Güncelleme: 12.11.2020 17:31
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Anahtar Kelimeler:
AksarayKadın Cinayeti
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