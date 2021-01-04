Kendisinden ayrılan sevgilisine kurşun yağdırdı!

Kadın şiddetin bir türlü dinmediği ülkemizde hemen hemen her gün ülkenin dört bir yanından cinayet haberleri gelmeye devam ediyor.

Kan donduran olay gece geç saatlerde Ankara Mamak'ta yaşandı. İlçede yaşayan Gökhan A. isimli şahıs 6 ay önce kendisinden ayrılan eski sevgili Sevgi T. ile telefonda görüştükleri esnada aralarında tartışma çıktı.Tartışma sonrası Sevgi T.'nin telefonu kapatmasıyla birlikte sinirlenen Gökhan A. , eski sevgilisinin evine geldi ve içeri girmek istedi. Sevgilisinin kapıyı açmamasına öfkelenen zanlı camları kırarak içeriye zorla girdi.

ÇOCUKLARI ODAYA KİLİTLEDİ

TÜM ÇABALARA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Gökhan A. eve zorla girdikten sonra Sevgi T.'nin çocuklarını bir başka odaya kilitledi ve eski sevgilisiyle tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesiyle sinirlenen Gökhan A. yannda taşıdığı silahla talihsiz kadına kurşun yağdırdı. Kurşunların vücuduna isabet ettiği Sevgi T. olduğu yere yığıldı.

Odada kilitli kalan çocuklarının ihbar etmesiyle birlikite eve 112 sağlık personeli ve polis yönlendirildi.Olay yerine gelen ekipler çocukları odadan kurtarırken, ağır yaralanan annelerini ise yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Fakat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz kadın hayatını kaybetti

Polis, olay yerinden kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.