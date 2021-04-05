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Kendini asmak isteyen adam komşuları tarafından kurtarılınca kendini bıçakladı

Samsun'da kendini iple asmaya çalışan şahıs, komşuları ipi kesip adamı kurtarınca intihar etmeye kararlı olan şahıs bu kez bıçakla kendini karnından yaraladı.

05 Nisan 2021 Pazartesi 21:35
Kendini asmak isteyen adam komşuları tarafından kurtarılınca kendini bıçakladı
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Samsun’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre 19 Mayısıs İlçesi Dağköy Mahallesinde 56 yaşındaki H.A. adlı bir kişi bunalıma girerek evinde eline geçirdiği çamaşır ipi ile kendini asarak intihar etmeye kalkıştı. İntihar etmeye çalışan adam komşularının olaya müdahale ederek ipi kesmesiyle kurtulurken intihar etmeye kararlı olan şahıs bulduğu bıçak ile kendisini kanından bıçakladı. Hemen hastaneye kaldıran H.A. adlı şahıs burada yapılan ilk müdahalesinin ardından başka bir hastaneye nakledilirken yaşanan olay ile ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 05.04.2021 21:35
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Anahtar Kelimeler:
SamsunIntihar
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