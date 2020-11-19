Kendilerinden haber alınamayan 5 kişilik aile için ekipler harekete geçti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesine Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan ve apartmana yeni taşındıkları öğrenilen 5 kişilik aileden yaklaşık 1 haftadır haber alınamadığı öğrenildi.

Durumun polise intikal etmesiyle birlikte olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin seslerine tüm mahalleli evlerinden ve pencerelerinden çıkarak olanı biteni izlemeye başladı.

Savcılık talimatı ile ailenin evine girilerek bakıldığında ailenin evde olmadığı belirlendi. Daha sonra olay yerinden ekipler ayrıldılar.

Ekiplerin ayrılması ile mahalleli kötü bir şey olmadığı için rahat ederken ev sahibinin koron-virüs nedeni ile karantinada olduğu aile bireylerinin karantina nedeni ile eve gelmediği belirlendi.