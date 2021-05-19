Kendi doğum gününü kutladığı dakikalarda öldürüldü

23 yaşındaki bir gencin bıçaklanarak öldürüldüğü üzücü olay İstanbul Silivri'de yaşandı.
Geçtiğimiz gün İstanbul Silivri'de bir grup arkadaş aralarında 23 yaşındaki Mertcan K'nin doğum gününü kutlamak için Silivri sahilinde buluştu.
Arkadaş grubu doğum günü kutlaması yaptıkları sırada bölgede bulunan bir başka grup ile aralarında henüz bilinmeyen neden tartışma çıktı ve kısa sürede gençler arasında arbede çıktı.Bıçakların çekildiği kavgada bıçak çeken Alican A., doğum günü kutlaması yapılan Mertcan K. ve kardeşi 17 yaşındaki M.K.’yi bıçaklayarak yaraladı.
DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Bıçaklanarak hayatını kaybeden Mertcan K. doğum günü olan 19 Mayıs’ta toprağa verilirken, olayın gerçekleştiği gün gözaltına alınan Alican A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.