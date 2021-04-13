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Kemal Sunal ne zaman öldü? Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal rol aldığı yapımlar ve hayatı

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal ne zaman öldü, Kemal Sunal kimdir ve rol aldığı yapımlar merak konusu oldu. Kemal Sunal hayatı boyunda çok sayıda yapımda yer almış ve akıllarda yer edinmiştir.

13 Nisan 2021 Salı 17:10
Kemal Sunal ne zaman öldü? Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal rol aldığı yapımlar ve hayatı
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Yer aldığı yapımlar ve canlandırdığı karakterlerle Yeşilçam ve Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olarak anılan Kemal Sunal kariyeri boyunca çok sayıda yapımda yer almıştır.

Kemal Sunal ne zaman öldü?

Kemal Sunal hayatı boyunca kara üzerinden ulaşımını sağlamıştır. Uçak ve deniz taşıtlarından korkan Kemal Sunal birçok festival ve ödül törenine kara üzerinden gitmiş ancak zaman içerisinde yetişemediği için uçağa binmek zorunda kalmıştır. Uçak fobisi olan ünlü sanatçı bindiği ilk uçak seyahatinde korkusuna yenik düşmüştür.

3 Temmuz 2000 yılında Balalayka adlı bir filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında kalp krizi geçiren ünlü sanatçı yaşamını yitirmiştir.

Kemal Sunal kimdir?

10 Kasım 1944 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Kemal Sunal dizi, film ve çok sayıda tiyatro oyununda rol almıştır. Rol aldığı karakterle adını herkese duyuran Kemal Sunal Türk sinemasının unutulmazları arasında yerini almıştır.

Tiyatro sahnelerin başladığı kariyerine ünlü yönetmen Ertem Eğilmez’in kendisini keşfetmesi sonucu kamera önüne çıkan Kemal Sunal, ilk olarak Tatlı Dillim adlı sinema filminde rol almıştır. Genel olarak komedi filmlerinin saf ve temiz adamı olarak bilinen Sunal’ın dram filmleri de vardır.

Bir röportajında kendisini soğuk ve çok az konuşan biri olarak tanımlayan Kemal Sunal’ın filmlerinde gülen adam tiplemesine hayat vermesi de oldukça dikkat çekmişti. Yine bir röportajında rol aldığı yapımlarda ülkenin sosyo ekonomik ve siyasi olaylarına değindiklerini ve bu nedenle filmlerin çok sevildiğini söyleyen Kemal Sunal, insanların geçim sıkıntısı, işsizlik, göç ve töre gibi konularda yaralı olduğunu vurgulamıştı.

Dün-bugün adlı tiyatro oyunundan rol arkadaşı olan Zeki Alasya oyuncu seçmeleri için Ertem Eğilmez’i oyuna davet etmiştir. Ünlü yönetmen Kemal Sunal’ı çok beğenir ve 1972 yılında Tatlı Dillim filminde rol verir.

Ardından 1989 yılında Zehir Harfiye, Talih Kuşu ve Gülen Adam filmlerinde rol alan Kemal Sunal, ilerleyen süreçte ekranların güzel yüzü ve aranan adamı olmuştur. Kemal Sunal’ın unutulmaz karakterlerinden biri de Hababam Sınıfı filmi serisinde İnek Şaban karakteridir. Günümüzde dahi hala izlenen ve çok sevilen filmdeki İne Şaban karakteri ilerleyen süreçte Kemal Sunal’un rol alacağı filmlerde adının Şaban olmasına neden olmuştur.

Tiyatroları

Fadik Kız

İspinozlar

Deli İbrahim

Yalova Kaymakamı

Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım

Fermanlı Deli Hazretleri

Hamhumşarolop

Murtaza

Aldığı Ödüller

1977 14. Antalya Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu

1998 35. Antalya Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü

1989 2. Ankara Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu




Son Güncelleme: 13.04.2021 17:10
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Anahtar Kelimeler:
Kemal SunalşabanHababam SınıfıHayatı
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