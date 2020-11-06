Kelime-i Tevhid nedir, nasıl çekilir ? Kelime-i Tevhid anlamı ve faziletleri

En erdemli zikirlerden birisi olan “La ilahe illallah” Allah’ ın tekliğini ve varlığını ifade etmektedir. Kelime- i Tehvedi, inancı tazelemek adına kullanılmakta olan, anlamlı ve güzel bir sözdür.

İslam dinine görü Müslüman olmakta olan bütün insanların bilmesi ve inanması şart koşulan Kelime- i Tehvid; “Lâilahe illallah: Allah tektir ve Allah dışında bir ilah bulunmamaktadır” anlamına gelmektedir. Gündelik yaşantımız boyunca aktif bir şekilde olması gereken “Lâ ilahe illallah”, tesbih ile birlikte çekilebilecek olan en erdemli zikirlerden biridir.

Hz. Muhammed (S.A.V.) bir hadis- i şerifte, “Zikrin en erdemlisi “La İlahe illallah” demekter.”(Tirmizi) demiştir. Kelime- i tehvid’ in uzun hali ise “Muhammedün Resulullah” diye devam etmektedir ve bu “Muhammed Allah’ ın elçisidir” anlamı taşımaktadır. Allah’ ın insanlar için indirdiği Kuran- ı Kerim’ e göre Allah’ imanın sürekli hatırladan bir husta, Peygambere olan imandır.

Kelime-i Tehvid nasıl yazılır, okunuşu nedir

Okunuşu tamamen: “Lâ ilahe illallah, Muhammedün Resullullah” şeklimdedir.

Anlamı ise: “ Allah dışında bir ilah yoktur ve Hz. Muhammed Allah’ ın elçisidir” şeklimdedir.

Okunuşu: “La İlahe İllallah, Muhammedün Resulullah”

KELİME- İ TEHVİD DETAYLI MEALİ

1)La: Bulunmamaktadır,

2)İlahe: Başka bir ilah,

3)İllallah: Allah’tan başka,

4)Muhammedün: Hz.Muhammed(S.A.V)

5)Resulüllah: Yüce Allah tarafından gönderilen elçidir.

Kelime- i Tehvidin Hadislerdeki Yeri

“İman 70 ya da 60 daldan ibaret olmaktadır. Bu dalların en üstü ise La ilahe illallah demektir, en aşağısı ise insana zarar veren şeylerin ortandan kaldırılmasıdır. Utanmakta imanın dallarındandır.”

(Buhari, İman 3; Müslüman, İman 58)

“Ebu Hureye, söylediklerine göre; Hz.Muhammed(S.A.V.) “İmanınızı tazeleyin.” Diye buyurdu, “Ya Resulallah! İman nasıl tazelenecek?” . Hz.Muhammed ise “La ilahe illallah’ ı bolca diyiniz” dedi.

(Ahmed Bin Hanbel)

Kıyamet zamanında benim bağışlamam sayesi ile en mutluluk yaşayacak insanlar, yürekten gelerek La İlahe İllallah diyendir.”

(Buhâri)

“Bir gün içerisinde yüz kez La İlahe İllallah diyenlerin yüzleri kıyamette dolunay gibi parlayacak.”

(Taberani)