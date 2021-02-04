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Kehribar Oda nerdedir, bulundu mu? Dünya'nın 8. harikası Kehribar Oda hakkında bilgiler

Zamanında 8.harika olarak adlandırılan 147 milyon dolar değerindeki 'Kehribar Oda'ya ne oldu? Nazilerin talan ettiği oda hakkındaki ilginç bilgiler yazımızın devamında sizleri bekliyor.

04 Şubat 2021 Perşembe 20:00
Kehribar Oda nerdedir, bulundu mu? Dünya'nın 8. harikası Kehribar Oda hakkında bilgiler
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 1716 tarihinde bir hediye olarak yapılmış olan ‘Kehribar Oda’ zamanında 8.harika olarak isimlendiriliyordu.

 

Kehribar ve altın gibi değerli madenler kullanılarak yapılan oda inanılmaz bir güzelliğe sahipti. Orijinal yapıtta yaklaşık 6.5 ton altın kullanıldığı tahmin ediliyor. Yaklaşık değerinin 147 milyon dolar olduğu söylentiler arasında.

 

 

Orijinal olarak belirtmemizin sebebi ikinci dünya savaşı sırasında Naziler tarafından talan edilen saraydan Kehribar Oda’nın çalınmasıdır. Odanın çalınmasından kastımız tamamıyla değerli taşlar ve madenlerden yapılan odadan değerli ne varsa alınmasıdır. Ortada ‘Kehribar Oda’ya dair hiçbir şey kalmamıştır.

 

Yüzyıllardır aranan Kehribar Oda için bir iz bulunmuş olabilir. Bir Alman hazine avcısı yaptığı araştırmalar sonucunda Çek Cumhuriyeti yakınlarında yerin 20m altında kayıp odanın bulunduğuna dair kanıtlara ulaşmıştır.

 

Ruslar ‘Kehribar Oda’yı tekrardan hayata getirmek için yıllarca uğraşmıştır. Yapılan milyonlarca dolar harcamanın ardından Kehribar Oda günümüzde tekrar bizlerle bir aradadır. 



Son Güncelleme: 04.02.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Kehribar OdaRusyaKehribarNazi
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