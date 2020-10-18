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Kediler salatalıktan neden korkar? Salatalıktan korkan kedi videoları popülerleşti!

Sosyal medyada kedi videoları oldukça ilgi çekiyor. Kedi videolarında kedilerin salatalıktan korkması izleyenlerin merak etmesine sebep oluyor.

18 Ekim 2020 Pazar 15:48
Kediler salatalıktan neden korkar? Salatalıktan korkan kedi videoları popülerleşti!
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Sosyal medyada en çok izlenen videolardan olan kedi videoları, insanların eğlendiği videolar arasındadır. Kedilerin ani tepkilerinin konu olduğu videolarda kedilere ait birçok bilgi de olmaktadır. Bunlardan biri kedilerin salatalıktan korkması olayıdır. Kediler aslında salatalıktan korkmazlar. Bu durum tamamen kedilerin refleksleri ile alakalı bir durumdur.

Tamamen refleks


Refleksleri çok kuvvetli olan kediler, ani olaylardan ve korktukları durumlardan kaçmak adına bu özelliklerini kullanırlar. Kediler gördükleri nesneleri karşıdan gördüklerinde aynı refleksi göstermezler. Ancak kediler göz ucu ile gördükleri nesnelere ani refleks sergilerler. Salatalıktan korkmalarının nedeni refleksleridir.

Bir diğer tehdit: muz

Kediler içgüdüleri gereği sürüngen hayvanlardan korkmaktadır. Bu nedenle muz gibi nesneleri gören kediler, o nesneyi sürüngen sanarak ani refleks gösterirler. Ayrıca kediler birçok sesi duyabilmeye sahip oldukları için ani refleksler gösterebilmektedir.

Değişiklikleri hemen fark ederler

Kediler çevrelerinde olan biteni oldukça kısa sürede fark edenler canlılardır. Videolarda yanlarına konan yemekten korkmalarının ve ani refleks göstermelerinin sebebi budur. Videolarda kedilerin yanına konan nesneler kedinin görmediği anda konmaktadır. Bu şekilde kediler o nesneyi fark ettiklerinde o nesnenin hareketli olabileceğini düşündüğü için korkar.



Son Güncelleme: 18.10.2020 15:48
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Anahtar Kelimeler:
KedilerSalatalık
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