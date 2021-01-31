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Kedi kumu alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? En iyi kedi kumu hangisidir?

Evlerinde kedi besleyenler için kedi kumu vazgeçilmezdir. Peki kedi kumu alırken nelere dikkat etmeliyiz? Kediler için en uygun kum hangisidir?

31 Ocak 2021 Pazar 09:11
Kedi kumu alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? En iyi kedi kumu hangisidir?
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Kedi besleyenler için çoğunlukla hayvan sağlığını ve evde ki hijyen ortamını sağlamaktır. Doğal maddelerden üretilen, dağılmayan toz şekline dönüşmeyen, kokuyu muhafaza eden kumlar tercih edilmektedir.  Doğru kedi kumu bulmak için araştırma yapmak gerekmektedir.  İdrarı dışarı yapma sorunu, kötü koku, kumun yayılması gibi hijyen sorunlarının oluşmaması için farklı kum çeşitlerini denemekte fayda var.

Kedi kumu çeşitlerini  5 başlığa ayırabiliriz.

İlk bentonit kedi kumu için;

kokulu veya kokusuz iri ve taneli olarak çeşitlilik göstermektedir.  En popüler kum çeşidi olarak bilinen bentonit kolay kullanımı ve temizleme imkânı kolay olduğundan tercih edilir.

Aktif karbonlu bentonit kum ise

son zamanlarda daha çok tercih edilmektedir. Doğal aktif karbon içeren kum, kedinin idrarı ve dışkısından yayılan kokuyu uzun süre muhafaza ederek yayılmasını engellemektedir. Bu yüzden son zamanlarda daha çok tercih edilmektedir.

Sepiyolit kum;

Minarellidir. Sepiyolit kum kedinin patilerine yapışmaz. Topaklanma yapmaz. Birden çok kedisi olanlar için ekonomiktir. Türkiye’de ise sınırlı sayıda mevcuttur.

Çam Peleti;

doğal ürünlerin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Doğal ağaç liflerinden üretilen kum biyolojik olarak parçalanır. Temizliği diğerlerine göre biraz daha zordur.

Silika Kristal kedi kumu;

Jel şeklinde olan kum nem emme özelliğine sahiptir. Sürekli değişim gerektirmeyen kum tercih edilen kumlar arasındadır.


Son Güncelleme: 31.01.2021 09:11
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Anahtar Kelimeler:
Kedi KumuEvcil Hayvan
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