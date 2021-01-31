Kedi kumu alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? En iyi kedi kumu hangisidir?

Kedi kumu çeşitlerini 5 başlığa ayırabiliriz.

İlk bentonit kedi kumu için;

Aktif karbonlu bentonit kum ise

Sepiyolit kum;

Çam Peleti;

Silika Kristal kedi kumu;

Kedi besleyenler için çoğunlukla hayvan sağlığını ve evde ki hijyen ortamını sağlamaktır. Doğal maddelerden üretilen, dağılmayan toz şekline dönüşmeyen, kokuyu muhafaza eden kumlar tercih edilmektedir. Doğrubulmak için araştırma yapmak gerekmektedir. İdrarı dışarı yapma sorunu, kötü koku, kumun yayılması gibi hijyen sorunlarının oluşmaması için farklı kum çeşitlerini denemekte fayda var.kokulu veya kokusuz iri ve taneli olarak çeşitlilik göstermektedir. En popüler kum çeşidi olarak bilinen bentonit kolay kullanımı ve temizleme imkânı kolay olduğundan tercih edilir.son zamanlarda daha çok tercih edilmektedir. Doğal aktif karbon içeren kum, kedinin idrarı ve dışkısından yayılan kokuyu uzun süre muhafaza ederek yayılmasını engellemektedir. Bu yüzden son zamanlarda daha çok tercih edilmektedir.Minarellidir. Sepiyolit kum kedinin patilerine yapışmaz. Topaklanma yapmaz. Birden çok kedisi olanlar için ekonomiktir. Türkiye’de ise sınırlı sayıda mevcuttur.doğal ürünlerin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Doğal ağaç liflerinden üretilen kum biyolojik olarak parçalanır. Temizliği diğerlerine göre biraz daha zordur.Jel şeklinde olan kum nem emme özelliğine sahiptir. Sürekli değişim gerektirmeyen kum tercih edilen kumlar arasındadır.