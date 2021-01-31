Kedi kumu alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? En iyi kedi kumu hangisidir?

Kedi kumu çeşitlerini 5 başlığa ayırabiliriz.
İlk bentonit kedi kumu için;kokulu veya kokusuz iri ve taneli olarak çeşitlilik göstermektedir. En popüler kum çeşidi olarak bilinen bentonit kolay kullanımı ve temizleme imkânı kolay olduğundan tercih edilir.
Aktif karbonlu bentonit kum iseson zamanlarda daha çok tercih edilmektedir. Doğal aktif karbon içeren kum, kedinin idrarı ve dışkısından yayılan kokuyu uzun süre muhafaza ederek yayılmasını engellemektedir. Bu yüzden son zamanlarda daha çok tercih edilmektedir.
Sepiyolit kum;Minarellidir. Sepiyolit kum kedinin patilerine yapışmaz. Topaklanma yapmaz. Birden çok kedisi olanlar için ekonomiktir. Türkiye’de ise sınırlı sayıda mevcuttur.
Çam Peleti;doğal ürünlerin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Doğal ağaç liflerinden üretilen kum biyolojik olarak parçalanır. Temizliği diğerlerine göre biraz daha zordur.
Silika Kristal kedi kumu;Jel şeklinde olan kum nem emme özelliğine sahiptir. Sürekli değişim gerektirmeyen kum tercih edilen kumlar arasındadır.
Son Güncelleme: 31.01.2021 09:11