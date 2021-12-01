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Kebap Ustası ne kadar maaş alıyor? Kebap Ustalarının aldığı maaş belli oldu

Kebap ustalarının aldığı maaş belli oldu. İş hayatlarına kebap ustası olarak devam etmek isteyenler kebap ustalarının aldığı maaşı merak ediyor. Peki kebap ustası ne kadar maaş alıyor? Cevabı haberimizde...

01 Aralık 2021 Çarşamba 01:26
Kebap Ustası ne kadar maaş alıyor? Kebap Ustalarının aldığı maaş belli oldu
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Son zamanlarda siyasette ‘’bölücü kebapçılar’’ konu başlığı altında işitilen kebap salonlarının önemli işçilerinden olan kebap ustalarının 2021 yılı itibariyle ne kadar maaş aldığı iş hayatlarına kebap ustası olarak devam etmek isteyenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. İnsanlar kebap ustalarının ne kadar maaş aldığını öğrenmek için arama motorlarını meşgul ediyor. Peki kebap ustası ne kadar maaş alıyor?

Kebap Ustası Ne Kadar Maaş Alıyor?

Kebap ustası olarak çalışmak isteyen binlerce insan bu işte çalışanların ne kadar maaş aldığını merak etmeye devam ediyor. Açıklanan verilere göre bir kebap ustası ortalama olarak 3.800 TL aylık maaş alıyor. En düşük kebap ustası maaşı 2.826 TL iken, en yüksek maaş ise 5.450 TL civarlarında seyrediyor.

Kebap ustaların bu maaşlarının yıl sonunda açıklanacak olan yeni asgari ücretle beraber yükselmesi bekleniyor. 


Son Güncelleme: 01.12.2021 01:26
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