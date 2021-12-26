Kazazededen ekipler ilginç talep: Kanka güzel çek

ile otoyolunda seyir halinde ilerleyen bir otomobil, arkasından makas atarak gelen başka bir otomobilin kendisine çarpması sonucu yol kenarındaki bariyerlere vurdu. Aracın içinde bulunan 3 kişi kazadan yaralı olarak kurtulurken, kazazedelerden birinin ekiplerle olan ilginç diyaloğu dikkatlerden kaçmadı.

Edinilen bilgilere göre Çekmeköy-Şile otoyolunda seyir halinde ilerleyen Sefa Turhan idaresindeki bir otomobil, arkasından makas atarak ilerleyen başka bir otomobilin kendisine çarpmasıyla sürücüsünün kontrolünden çıktı ve yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazaza araç içinde bulunan sürücü Sefa Turhan ile birlikte yolcular Cengiz Ökte, Mert İsmet Kaplan yaralandı.

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede kaza yerine sağlık, itfaiye, ve polis ekipleri sevk edilirken, polis başka kazalara sebebiyet vermemesi için kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri de aracın içinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardılar. İlk kontrolleri kaza yerinde yapılan yaralılardan birinin ekiplerle diyaloğu ise dikkatlerden kaçmadı. Sağlık ekipleri tarafından tedavi edilen yaralı kendisini çekenlere 'Çek kanka güzel çek' dedi.