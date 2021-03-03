Kazakistan ordusu Türk yapımı 8×8'i test etti! NATO standartlarında olduğu açıklanmıştı

Kazakistan ordusu 8x8’i test etti.

Ordu, Türk yapımı zırhlı muharebe aracı Arma 8x8’i ve Nefer uzaktan komutalı silah sistemini test etmiş olduğunu açıkladı.

Açıklama, Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Kazakistan ordusu uluslararası silah ve teçhizat piyasasının araştırılması amacıyla test yaptı.

Denemeler, Karagandı eyaletinde ‘’Spassk’’ eğitim sahasında yapıldı. Özel tasarlanan Nefer silah modülü, sert kış şartları için uygundur. Uzaktan komutalı savaş sistemi ve termal görüntüleme kamerası bulunmaktadır. Aracın, NATO standartlarına sahip olduğu açıklanmıştır. Kazakistan’a ücretsiz teslim edilmiştir.