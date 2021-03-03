Kazakistan ordusu Türk yapımı 8×8'i test etti! NATO standartlarında olduğu açıklanmıştı

Kazakistan ordusu 8x8’i test etti.
Açıklama, Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Kazakistan ordusu uluslararası silah ve teçhizat piyasasının araştırılması amacıyla test yaptı.
Denemeler, Karagandı eyaletinde ‘’Spassk’’ eğitim sahasında yapıldı. Özel tasarlanan Nefer silah modülü, sert kış şartları için uygundur. Uzaktan komutalı savaş sistemi ve termal görüntüleme kamerası bulunmaktadır. Aracın, NATO standartlarına sahip olduğu açıklanmıştır. Kazakistan’a ücretsiz teslim edilmiştir.
Son Güncelleme: 03.03.2021 15:08