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Kazadan yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki çocuk hastanede can verdi

Dün Konya'da 32 yaşındaki Musa Baran'ın kullandığı aracın, Tır ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araç içinde bulunan ve yaralı olarak kurtarılan, 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede can verdi.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:17
Kazadan yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki çocuk hastanede can verdi
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Üzücü olay dün Konya'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre Konya'da karayolunda seyir halinde olan 32 yaşındaki Musa Baran'ın kullandığı özel otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı karşı şeride geçerek, Celal Karagöz'ün kullandığı Tır ile çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbar etmesiyle olay yerinde kısa süre içinde polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Kaza bölgesine gelen ekipler yaptıkları incelemede araç sürücüsünün olay yerinde can verdiğini, eşi 32 yaşındaki Rabia, çocukları 7 yaşındaki Nisa ve 3 yaşındaki Miraç Baran'ın yaralandığını tespit etti.

Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırılırken, yaralanan anne ve 2 çocuğu hastanede tedavi altına alındı. 

3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ancak bugün gelen acı haberde, kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Miraç Baran'ın doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Anne ve diğer çocuğun tedavisine ise devam ediliyor.

 

 


Son Güncelleme: 17.05.2021 10:17
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Anahtar Kelimeler:
KonyaKaza
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