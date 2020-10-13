Kazadan yaralı kurtulan çocuk: Korkuyorum, anneannemin yanına gitmek istiyorum

Akşam saatlerinde meydana gelen kaza Zonguldak Kardeşler köyü yakınlarında meydana geldi.54 yaşındaki Hüseyin Karakaya yönetimindeki bir araç direksiyon hâkimiyetini kaybedince 20 metrelik bir uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında 4 yaşındaki bir çocuk mevcut.

KORNA ÇALARAK SESİNİ DUYURDU

Gerçekleşen kaza sonrasında araç içerisinde yaralı olan Hüseyin Karakaya, aracın konasına sürekli basarak yoldan geçenlere sesini duyurmaya çalıştı. Yoldan geçen diğer araçları kaza yapan aracı fark etmesiyle jandarma sağlık ekipleri ve AFAD yetkililer olay yerine intikal etti. Ekipler 1 saat süren çalışmalar ile yaralıları araç içerisinden çıkarmaya çalışırken 4 yaşındaki Hüseyin Aydın’ı sakinleştirmeye çalıştı.

KAZAYI DUYUP OLAY YERİNE GELEN KÜÇÜK HÜSEYİN'İN BABASINA TEPKİ

Kaza sonrası isminin Hüseyin Aydın’ın babası B.A. olay gerine geldi. Baba B.A. nın kazaya olan ilgisizliği herkes tarafından tepkilere yol açınca ve Hüseyin Aydın’ın baba çağırışlarına kulak asmayan bana B.A. ya dayısı tarafından tepki verilince ikili arasında gergin dakikalar yaşandı.

Yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatı.