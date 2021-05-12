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Kaza yapan kuryenin telefonunu çaldı! O anlar kameralara yansıdı...

Şişli'de taksiyle çarpışan kurye yaralı olarak ayrılırken, yardım eli uzatmak yerine cep telefonunu gasp eden hırsız kameralar tarafından görüntülendi. İşte o anlar…

12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:48
Kaza yapan kuryenin telefonunu çaldı! O anlar kameralara yansıdı...
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İstanbul Şişli ilçesindeki Harbiye Cumhuriyet Caddesi’nde seyir eden taksi sürücü, yasak yerden sol tarafa dönüş yapmak istedi.

Aniden direksiyonu sola çeviren taksiye o sırada yolda olan motosikletli kurye C.E. çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kurye yere serilerek hafif şekilde yaralı ayrılırken , cep telefonuyla beraber eşyaları yere saçıldı.

Yardıma geldi, telefonu aldı

Kaza sonrasında yaralı kurye yerde 112 ambulans ekiplerini beklerken kaza alanına gelen bir şüpheli, yerde duran cep telefonunu kimselere göstermeden aldı.

Kuryeye yardım etmenin yerine telefonu çalan kişi, yaralı olan kuryenin yanı başında bir süre durmasının ardından kalabalık olmasından faydalanarak hemen ortalıklardan kayboldu.

Kaza sonrasında ihbar üzerine olay alanına sevk edilen sağlık ekipleri hafif yaralı olan kurye C.E.’yi yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulans ile hastaneye götürerek tedaviye aldı. Polis ekipleriyse kazaya ilişkin incelemeleri başlattı.

Kameralardan tespiti yapılan zanlı kısa zaman içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Sonrasında ifadesi alınan zanlının çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.


Son Güncelleme: 12.05.2021 17:48
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Anahtar Kelimeler:
KuryeKazaTelefon
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