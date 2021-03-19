İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal medyanın dilinde!
Son Dakika
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...

Kaza yapan araca yardıma giden kişi hayatını kaybetti

Ankara’da kaza yapan araca yardıma giden bir kişi otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybederken, arkadaşı ise yaralandı.

19 Mart 2021 Cuma 23:56
Kaza yapan araca yardıma giden kişi hayatını kaybetti
Takip Et:

Ankara’da gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde meydana gelen olayda Etimesgut Çevreyolu Eskişehir varyantlarından İstanbul istikametinde gitmekte olan bir otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini bir anda kaybetmesiyle yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

Kazayı gören çevre vatandaşlar sürücüye yardım etmek için gelen Murat B. İle arkadaşı Rafet K.’ya yolda gitmekte olan Sefa İ. idaresindeki bir otomobil çarptı. Otomobil çarpan iki arkadaş yola savrularak metrelerce sürüklendiler Yaşanan korkunç kaza sonrasında olay yerine çok sayıda sağlık ekibi intikal ederken yapılan kontrollerde otomobilin çarptığı Murat B. ‘nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Arkadaşı Rafet K. ise yaralı olarak kurtulurken yapılan ilk incelemelerden sonra tedavi için hastaneye kaldırıldı.



Son Güncelleme: 19.03.2021 23:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AnkaraKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A101 20 - 26 Mart 2021 Haftanın yıldızları indirimli ürünler kampanyası broşürü
A101 20 - 26 Mart 2021 Haftanın yıldızları indirimli ürünler kampanyası broşürü
Sinemalar açık mı, kapalı mı? Sinema salonları ne zaman hizmete açılacak?
Sinemalar açık mı, kapalı mı? Sinema salonları ne zaman hizmete açılacak?
Eminevim çekiliş tarihleri ne zaman? 2021 Eminevim çekiliş tarihleri
Eminevim çekiliş tarihleri ne zaman? 2021 Eminevim çekiliş tarihleri
Refik Anadol kimdir? Pilevneli Gallery Refik Anadol sergisi nerede, biletli mi?
Refik Anadol kimdir? Pilevneli Gallery Refik Anadol sergisi nerede, biletli mi?
Nevruz Bayramı kutlama mesajı ve En güzel Nevruz SMS whatsapp mesajları
Nevruz Bayramı kutlama mesajı ve En güzel Nevruz SMS whatsapp mesajları
Nevruz ne demektir, kökeni nereden gelir? Nevruz Bayramı neden kutlanır?
Nevruz ne demektir, kökeni nereden gelir? Nevruz Bayramı neden kutlanır?

Popüler Haberler

İbo Show 17. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi İbo Show 17. son bölüm Star TV canlı izle
Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? 2021
Altın ne kadar oldu? 20 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 20 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 20 Mart 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 20 Mart 2021 Cumartesi bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 20 Mart 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
20 Mart 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi! Mart 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2021 Mart evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 20 Mart 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 20 Mart 2021 Cumartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 20 Mart 2021 Cumartesi
Engelli raporu yenileme nasıl yapılır? 2021 Engelli Sağlık Kurulu raporu için gerekli evraklar
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Masumlar Apartmanı konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Naturelgaz kimindir? Naturelgaz sahibi kimdir? Naturelgaz ne zaman halka arz olacak?
Baraj 31. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - Fox Tv Baraj yeni bölüm kesintisiz canlı izle
Aile Bakanlığı 1600 TL ödemeleri başvuruları ne zaman başlayacak, ücretler ödenmeye ne zaman başlayacak?
Kanal D canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Doya Doya Moda kim elendi, kolyeyi kim aldı?
Nöbetçi Noter 21 Mart 2021 Pazar açık noterler listesi - 21 Mart 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
E-Devlet 2021 kira yardım başvurusu nasıl alınır? 2021 kira yardımı kimlere, kaç ay ödenir?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.