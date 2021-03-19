Kaza yapan araca yardıma giden kişi hayatını kaybetti

Ankara’da gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde meydana gelen olayda Etimesgut Çevreyolu Eskişehir varyantlarından İstanbul istikametinde gitmekte olan bir otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini bir anda kaybetmesiyle yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

Kazayı gören çevre vatandaşlar sürücüye yardım etmek için gelen Murat B. İle arkadaşı Rafet K.’ya yolda gitmekte olan Sefa İ. idaresindeki bir otomobil çarptı. Otomobil çarpan iki arkadaş yola savrularak metrelerce sürüklendiler Yaşanan korkunç kaza sonrasında olay yerine çok sayıda sağlık ekibi intikal ederken yapılan kontrollerde otomobilin çarptığı Murat B. ‘nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Arkadaşı Rafet K. ise yaralı olarak kurtulurken yapılan ilk incelemelerden sonra tedavi için hastaneye kaldırıldı.

