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Kaza orucu nedir, nasıl niyet edilir? Kaza orucu ne zaman tutulur?

Ramazan ayında isteyerek yada istemeyerek kazaya bırakılan oruçlar hangi zaman içerisinde tutulmalıdır? Kazaya bırakılan bu oruçların nasıl niyet edilerek tutulacağı merak ediliyor. Kaza oruçlarının haram olduğu günlerin hangileri olduğu araştırılmaktadır.

23 Kasım 2020 Pazartesi 08:14
Kaza orucu nedir, nasıl niyet edilir? Kaza orucu ne zaman tutulur?
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Mübarek ramazan ayında çeşitli nedenlerden dolayı orucumuzu tutamayız ya da bozarız. Bu durumda tekrar nasıl niyet etmeliyiz hangi zamanlar da tekrar tutabiliriz gibi soruları vatandaş merak ediyor.

Kaza Orucuna Nasıl Niyet Edilir?

Ramazan ayında tüm Müslümanların tutmakla mükellef olduğu halde birçok sebepten ötürü tutmayıp ya da gün içerisinde bazı nedenlerden ötürü oruçları bozulan birisinin mutlaka bu şekilde tutamayıp ya da bozduğu orucun kaç gün olduğunu aklında tutması lazımdır. Bayram günleri oruçlarını kaza etmenin yasak olduğu günler hariç diğer tüm günlerde oruçlarını kaza ederler. Kaza edilmesi gereken her oruç için “Üzerimde borç olan ilk orucun kazasına…” diyerek niyet edilmesi daha münasiptir.

Çok Fazla Orucu Olanlar Ne Yapmalı?


Kişilerin kazaya bıraktığı oruçların hesaplanmasına ilişkin iki durum göz önünde bulundurulabilir:

  1. Kişiler tutmakla yükümlü olduğu zamandan itibaren hiç oruç tutmamıştır. Bu gibi durumlarda buluğ çağından itibaren geçirilen her sene itibarı ile bir kameri ay hesabıyla hesaplanır bu da yirmi dokuz yada otuz gün olarak hesaplanır.
  2. Kişiler yükümlü olduktan sonra bazı günler oruçlarını isteyerek ya da istemeyerek kazaya bırakmışlardır. Bu gibi durumlarda da mutlak olarak tutulamayan oruçların sayısı hesaplanır. Birebir şekilde kaza edilmesi gerekir.

Kaza Orucu Ne Zaman Tutulur, Ne Zaman Tutulmaz?

Allah CC tarafından bizlere rehberlik etmek ve yol göstermek için gönderilen Kur’an-ı Kerim’de, “İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar”.(Bakara,2/184) emredilmektedir. Kazaya bırakılan oruçların çok fazla bekletilmeden tutulması münasiptir. Çünkü bu bir “hukukullah”tır yani Allah hakkıdır.

Biz insanoğlu ne zaman öleceğimizi bilemeyiz. Ramazan-ı şerif ayında tutulmayan oruçların kazası oruç tutmanın haram olmadığı diğer günlerde tutulabilir. Hz. Peygamber (s.a.v) efendimiz, şu iki vakitte oruç tutulamayacağını söylemiştir. Birincisi Ramazan bayramının birinci günü, ikincisi ise kurban bayramı günleridir(buhari,savm,66-67).

Hanefi mezhebine göre ramazan ayı oruç kazaları için herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur ama en kısa zaman da ilk fırsatta oruçlar tutulmak zorundadır.(Kasani) Şafii mezhebine göre ise ramazan ayında kazaya bırakılmış orucun diğer ramazan ayına kadar kaza etmek gerekir. Ramazan ayındaki kaza borcu herhangi bir sebep olmaksızın tutulamadan diğer ramazan ayına girersek kaza orucuna ek olarak fidye ödemek zorunluluğu doğar.

 



Son Güncelleme: 23.11.2020 08:14
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Anahtar Kelimeler:
OruçKaza OrucuRamazan Ayı
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