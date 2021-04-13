Kaza geliyorum demedi! Direksiyon hakimiyeti kaybedilen beton mikseri 7 katlı binaya çarptı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yaşanan bir kazada faciadan dönüldü. İlçeye bağlı Dikilitaş Mahallesi'nde kullandığı beton mikserinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yol kenarından bulunan 7 katlı bir binaya çarptı.

Binanın 2. ve 3. katında bulunan dairelerin duvarına çarpan beton mikserinin çarpmasının şiddetiyle korkuya kapılan apartman sakinleri kendilerini dışarıya atarlarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada her hangi bin can kaybı veya yaralanma yaşanmazken beton mikserinin sürücüsünün gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.