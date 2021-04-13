İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine devlet desteği..
Son Dakika
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine...

Kaza geliyorum demedi! Direksiyon hakimiyeti kaybedilen beton mikseri 7 katlı binaya çarptı

İstanbul Beşiktaş'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan bir beton mikseri yol kenarında buluna 7 katlı binaya çarptı. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

13 Nisan 2021 Salı 18:45
Kaza geliyorum demedi! Direksiyon hakimiyeti kaybedilen beton mikseri 7 katlı binaya çarptı
Takip Et:

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yaşanan bir kazada faciadan dönüldü. İlçeye bağlı Dikilitaş Mahallesi'nde kullandığı beton mikserinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yol kenarından bulunan 7 katlı bir binaya çarptı.

Binanın 2. ve 3. katında bulunan dairelerin duvarına çarpan beton mikserinin çarpmasının şiddetiyle korkuya kapılan apartman sakinleri kendilerini dışarıya atarlarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada her hangi bin can kaybı veya yaralanma yaşanmazken beton mikserinin sürücüsünün gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.



Son Güncelleme: 13.04.2021 18:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IstanbulBeşiktaşBeton Mikseri7 Katlı BinaKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdari izin ne demektir? İdari izinde maaş kesilir mi?
İdari izin ne demektir? İdari izinde maaş kesilir mi?
Ramazana özel nefis yemek önerileri ; Bugün iftarda ne pişirsem?
Ramazana özel nefis yemek önerileri ; Bugün iftarda ne pişirsem?
Ramazan'da kafeler kapalı mı? 13 Nisan Kafeler kapandı mı, kafeler açık mı?
Ramazan'da kafeler kapalı mı? 13 Nisan Kafeler kapandı mı, kafeler açık mı?
Günlük burç yorumları; 14 Nisan 2021 Çarşamba burç yorumları
Günlük burç yorumları; 14 Nisan 2021 Çarşamba burç yorumları
Teravih namazı kaç rekattır? Teravih namazı duaları
Teravih namazı kaç rekattır? Teravih namazı duaları
13 Nisan 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları
13 Nisan 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları

Popüler Haberler

Baraj dizisi Ayşe kimdir? Hira Su Yıldız nerelidir?
Masumlar Apartmanı dizisi Gamze kimdir? Gerçek adı ne? Gökçe Aydın oynadığı diziler
Baraj dizisinde Nermin karakterine Nezaket Erden hayat veriyor
Baraj dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Baraj dizisi final tarihi belli oldu mu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar ölüyor mu? Pelin Akil EDHO'dan ayrılacak mı?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Esra karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterine Uğur Uzunel hayat veriyor
Doğan Baba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Ali Sürmeli EDHO'dan ayrıldı mı?
Masumlar Apartmanı Esat karakterini kim canlandırıyor? Uğur Uzunel kimdir?
Hekimoğlu dizi oyuncusu Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı hakkında bilgiler
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Emekliler PTT aracılığıyla Emeklilere 60 ay vadeli düşük faizli kredi
Show TV Ramo ne zaman final yapıyor?
Netflix abonelik ücretleri ne kadar? Netflix aylık abonelik ücreti 2021
Maraşlı dizi oyuncusu Maraşlı kimdir? Burak Deniz hakkında bilgiler
Vodafone Ramazan bedava internet paketi nasıl yapılır? Vodafone Ramazan ayı bedava, hediye internet paketi
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Hekimoğlu 45. bölüm izle! Hekimoğlu 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İyi Günde Kötü Günde dizisi final mi yapacak?
Menajerimi Ara Emir karakterini kim canlandırıyor? Burak Tozkoparan kimdir?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.