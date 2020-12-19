Kaza geçiren motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, çarptığı kadın ağır yaralandı

Bir kişinin can verdiği bir kişininde ağır yaralandığı motosiklet kazası bugün Tekirdağ Ergene'de yaşandı.

Gelen habere göre 40 yaşındaki Kadri Yaman'ın kullandığı motosiklet cadde ilerlerken, cadde üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan 45 yaşındaki Aysel Özkul'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden Yaman, bariyerlere çarparak durabildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin durumu ihbar etmesiyle birlikte olay yerine hemen 112 acil servis personeli ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini, çarptığını kadının ise ağır yaralandığın tespit eti. Ağır yaralanan Özkul kendisine yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye sevk edilirken, motosiklet sürücünün cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı