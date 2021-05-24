Kaza geçiren liseli genç 17 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

18 yaşındaki bir genci yaşamdan koparan üzücü kaza olayı 6 Mayıs günü Gaziantep'te yaşandı.

Gelen bilgilere göre 6 Mayıs günü Gaziantep'te yaşanan kazada 18 yaşındaki lise öğrencisi Muhammet Önel motosikletiyle yolda ilerlediği esnada, bir anlık dikkatsizli sonucu yol kenarına kontrolsüz ve uyarısız bir şekilde park etmiş yüklü tıra arkadasından çarptı.Kazanın etkisiyle yolda metrelerde savrulan genç olay yerine gelen 112 sağlık personeli tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede yapılan ilk müdahaleden sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan genç 17 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza sonrasında gözaltına alınan tır sürücüsünün işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.