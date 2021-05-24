İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Kaza geçiren liseli genç 17 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Gaziantep'te motosikletiyle ilerleyen lise öğrencisi 18 yaşındaki Muhammet Önel yol kenarında duran bir tıra arkadan çarpmış ve ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılmıştı. Önel 17 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 00:09
Kaza geçiren liseli genç 17 gün sonra yaşam savaşını kaybetti
Takip Et:

18 yaşındaki bir genci yaşamdan koparan üzücü kaza olayı 6 Mayıs günü Gaziantep'te yaşandı.

Gelen bilgilere göre 6 Mayıs günü Gaziantep'te yaşanan kazada 18 yaşındaki lise öğrencisi Muhammet Önel motosikletiyle yolda ilerlediği esnada, bir anlık dikkatsizli sonucu yol kenarına kontrolsüz ve uyarısız bir şekilde park etmiş yüklü tıra arkadasından çarptı.Kazanın etkisiyle yolda metrelerde savrulan genç olay yerine gelen 112 sağlık personeli tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede yapılan ilk müdahaleden sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan genç 17 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza sonrasında gözaltına alınan tır sürücüsünün işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

 


Son Güncelleme: 24.05.2021 00:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KazaGaziantep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Peygamber Efendimizin (S.A.V) en sevdiği isimler listesi
Peygamber Efendimizin (S.A.V) en sevdiği isimler listesi
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
TV8’de staj ve iş için Acunmedya Akademi Eğitimi başvurusu nasıl yapılır?
TV8’de staj ve iş için Acunmedya Akademi Eğitimi başvurusu nasıl yapılır?
Boomer ne demek, anlamı nedir?
Boomer ne demek, anlamı nedir?
Hacamat nedir, nasıl yapılır? Kimler hacamat yapar? Hacamatın faydaları
Hacamat nedir, nasıl yapılır? Kimler hacamat yapar? Hacamatın faydaları
2021 Halkalı Güneş tutulması nedir, ne zaman gerçekleşecek? Halkalı güneş tutulması Türkiye’den izlenecek mi?
2021 Halkalı Güneş tutulması nedir, ne zaman gerçekleşecek? Halkalı güneş tutulması Türkiye’den izlenecek mi?

Popüler Haberler

Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
Anneler 152. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
MEB 2021 okullar ne zaman kapacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
Akıncı dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Gören herkesin dikkatini çeken iddialı saç modelleri listesi 2021
Son Yaz dizisi Canan karakterini kim canlandırıyor? Funda Eryiğit biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sensiz Olmaz 6.bölüm fragmanı ve 24 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Atv Kardeşlerim dizi tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Altın ne kadar oldu 24 Mayıs 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 24 Mayıs 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı TAMAMDIR
Kağıt Ev 6. bölüm Star TV canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Kağıt Ev yeni son bölüm izle
Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 24 Mayıs 2021 Pazartesi
Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir? 2021
TRT 1 yeni dizisi Mendirman Celaleddin dizi oyuncuları ve dizi konusu
Bankaların güncel kredi faiz oranları 24 Mayıs 2021 Pazartesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.