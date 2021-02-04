Kayseri’de yol ortasında şüpheli çanta!

’de yol ortasında bulunan bu kimsesiz çanta, mahalle sakinlerini şüpheye düşürttü. Olay yerine ulaşan polis ekipleri kontrollü bir şekilde çantayı patlattı. Akşam saatlerindende ortaya gelen bu duruma polis tarafından güvenli bir şekilde müdahale edildi. Önce olay mahallinin güvenliğini sağlamaya odaklanan polis, çantanın etrafına şerit çekip etraftaki sakinleri uzaklaştırdı.uzmanı çantayı kontrol edip güvenli bir şekilde patlattı. Tamamen kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen imha sürecinde yaralanan olmadı. Çantanın içi boş çıktı.