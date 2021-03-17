İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!

Kayseri'de turist otobüsü devrildi! 25 kişi yaralandı

Kayseri'den Kapadokya bölgesine gitmekte olan turistleri taşıyan otobüsü yolda devrilmesi sonucu 25 turist yaralandı.

17 Mart 2021 Çarşamba 20:38
Kayseri'de turist otobüsü devrildi! 25 kişi yaralandı
Takip Et:

25 kişinin yaralandığı otobüs kazası bugün Kayseri'de yaşandı.

Kayseri'den Nevşehir Kapadokya bölgesine gitmekte olan turistleri taşıyan H.Ö isimli sürücünün kullandığı otobüs Kayseri merkeze yaklaştığı sıralarda direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kara yolunda bir süre sağa sola savrulan içinde turistlerin bulunduğu otobüs yol kenarına devrilerek durabildi.

3'ü ağır 25 yaralı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede 24 Endonezya vatandaşı turistin ve otobüs sürücüsünün yaralandığını tespit etti.

Kazada yaralanan turist ve sürücüler olay yerinde sevk edilen ambulanslar ile en yakın hastanelere kaldırıldı.Yaralıların 3'ünün durumunun kritik olduğu açıklandı

Kaza ilgil olarak inceleme sürüyor.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 17.03.2021 20:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KayseriOtobüs Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale Türküsünü kim yazmıştır? Çanakkale Türküsü hikayesi ve sözleri
Çanakkale Türküsünü kim yazmıştır? Çanakkale Türküsü hikayesi ve sözleri
18 Mart Çanakkale'de neler oldu? Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi
18 Mart Çanakkale'de neler oldu? Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi
Seyit Onbaşı kimdir? Seyit Onbaşı kaç kilo top mermisi kaldırdı?
Seyit Onbaşı kimdir? Seyit Onbaşı kaç kilo top mermisi kaldırdı?
Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? Personel kura sonuçları isim listesi saat kaçta açıklanacak?
Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? Personel kura sonuçları isim listesi saat kaçta açıklanacak?
Dur Yolcu şiiri kimindir? Dur Yolcu şiiri sözleri ve hikayesi
Dur Yolcu şiiri kimindir? Dur Yolcu şiiri sözleri ve hikayesi
Gelinim Mutfakta Kömbe nasıl yapılır? Kömbe yapılışı, tarifi ve malzemeleri
Gelinim Mutfakta Kömbe nasıl yapılır? Kömbe yapılışı, tarifi ve malzemeleri

Popüler Haberler

Benim Adım Melek 57. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TRT1 Benim Adım Melek yeni bölüm canlı izle
Kuruluş Osman 50. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - ATV Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle
Konut alımı için devletin verdiği geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? 2021 Devlet destekli geri ödemesiz hibe ile evalımı başvurusu nasıl yapılır?
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınavında hangi konular yer alıyor?
E-Devlet ile Sosyal Yardım Parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Sosyal yardım maddi destek başvuru şartları
Masumiyet 4. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Fox TV Masumiyet yeni bölüm canlı izle
2021 yılında emekli ikramiyelerine zam artışı olacak mı?
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2021 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
Sadakatsiz 22. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle
Vergi Levhası asmak mecburi midir? 2021 Vergi levhası bulundurma zorunluluğu
İhbar tazminatı için nereye başvurulur, kimlere verilir? 2021
My Neighbor Alice oyunu nedir, nasıl oynanır?
Hakan Hatipoğlu kimdir, yaşı, boyu, kilosu ve İnstagram hesabı
Değerli konut vergisi nedir, kimler ödeyecek? Değerli konut vergisi 2021 ödeme tarihleri
Kocakarı fırtınası nedir, ne zaman olur? 2021 Berdül'acüz kocakarı soğukları tarihleri
Sadakatsiz dizisi Demir kimdir? Doğan Can Sarıkaya yaşı ve oynadığı diziler
Kuruluş Osman dizisinin Geyhatu'su Maruf Otajonov'un hayat hikayesi!
17 Mart 2021 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı 17 Mart 2021 Çarşamba Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gözde Sena Altuner hakkında bilgiler
ATV Büyük Selçuklu dizisi Flatyos karakteri kimdir, gerçek tarihte yaşamışlarmı
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Barış'ı Engin Öztürk'ün hayat hikayesi!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.