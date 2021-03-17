Kayseri'de turist otobüsü devrildi! 25 kişi yaralandı

25 kişinin yaralandığı otobüs kazası bugün Kayseri'de yaşandı.

Kayseri'den Nevşehir Kapadokya bölgesine gitmekte olan turistleri taşıyan H.Ö isimli sürücünün kullandığı otobüs Kayseri merkeze yaklaştığı sıralarda direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kara yolunda bir süre sağa sola savrulan içinde turistlerin bulunduğu otobüs yol kenarına devrilerek durabildi.

3'ü ağır 25 yaralı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede 24 Endonezya vatandaşı turistin ve otobüs sürücüsünün yaralandığını tespit etti.

Kazada yaralanan turist ve sürücüler olay yerinde sevk edilen ambulanslar ile en yakın hastanelere kaldırıldı.Yaralıların 3'ünün durumunun kritik olduğu açıklandı

Kaza ilgil olarak inceleme sürüyor.