Kayseri'de trafik kazası! Kırmızı ışık ihlali sonucu olan kazada 5 yaralı var

Kayseri ilinin Kocasinan ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Trafik kurallarını ihlal eden araç, ticari araca çarptı.
38 JS 917 plakalı otomobil refüjdeki ağaca çarpması sonucu durdu. Kaza sonucunda şoför dahil 5 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları farklı hastanelere götürdü. Polis ekipleri kazanın gerçekleştiği bölgede inceleme yaptı. Olay yerine çekiç çağırılarak kazaya karışan araçlar kaldırtıldı. Beş kişinin yaralanmasına sebep olan kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 19.12.2020 21:34