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Kayseri'de trafik kazası! Kırmızı ışık ihlali sonucu olan kazada 5 yaralı var

Trafik kuralları ihlali kazalara neden olmaya devam ediyor. Şimdi de Kayseri'de kırmızı ışık kuralını ihlal eden bir araç kaza yaptı.

19 Aralık 2020 Cumartesi 21:34
Kayseri'de trafik kazası! Kırmızı ışık ihlali sonucu olan kazada 5 yaralı var
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Kayseri ilinin Kocasinan ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Trafik kurallarını ihlal eden araç, ticari araca çarptı.

Gelen bilgilere göre, Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki Erkilet Bulvarı Adalet Sarayı Kavşağı’nda trafik kazası meydana geldi. Kazada trafik ihlali yaptığı belirtilen aracın sürücüsü D.T. 38 AEB 900 plakalı Tofaş marka olan otomobili ile, sürücüsü B.T. olan 38 JS 917 plakalı Tofaş marka ticari otomobile çarparak kaza yaptı.

38 JS 917 plakalı otomobil refüjdeki ağaca çarpması sonucu durdu. Kaza sonucunda şoför dahil 5 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları farklı hastanelere götürdü. Polis ekipleri kazanın gerçekleştiği bölgede inceleme yaptı. Olay yerine çekiç çağırılarak kazaya karışan araçlar kaldırtıldı. Beş kişinin yaralanmasına sebep olan kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 19.12.2020 21:34
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Anahtar Kelimeler:
TrafikkazasıKazaKayseriTrafikİhlali
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