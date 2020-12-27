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Kayseri’de park halindeki araç yandı! 3 kişi yaralandı

Kayseri'de yaşanan olayda park halinde ve içinde 3 kişi bulunan araç aniden yanmaya başladı. Araç içindeki 3 kişi son anda canını kurtarırken araç kullanılmaz hale geldi.

27 Aralık 2020 Pazar 20:08
Kayseri’de park halindeki araç yandı! 3 kişi yaralandı
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Kayseri'de bugün yaşanan olay yürekleri ağızlara getirdi.

Kayseri Melikgazi'de bir mahallede park halinde olan bir araç içinde kişinin bulunduğu sırada aniden yanmaya başladı.Kısa süre içinde aracın her tarafını alevler sararken, araç içinde bulunan 3 kişi canını son anda kaçarak kurtardı.

Çevredekilerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli ve itfaiye yönlendirildi. Yanan aracın olduğu bölgeye gelen itfaiye ekipleri kısa süre içinde aracı söndürdü. Yangın anı çevredekiler tarafından saniye saniye görüntülenirken, araç kullanılmaz hale geldi. 112 Sağlık ekipleri ise yangından sebebiyle yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda araçta çıkan yangının sebebi netlik kazanacak.



Son Güncelleme: 27.12.2020 20:08
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Anahtar Kelimeler:
KayseriYanan Araç
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