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Kayseri'de otomobille servis minibüsü kazası! Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de akşam saatlerinde servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

19 Mart 2021 Cuma 01:11
Kayseri'de otomobille servis minibüsü kazası! Çok sayıda yaralı var
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Can kaybının yaşanmadığı,5 kişinin yaralandığı trafik kazası Kayseri'de meydana geldi.

Gelen bilgilere göre E.M'nin idaresindeki özel otomobil ile Z.K'nin sürücüsü olduğu işçi servisi ilçe merkezinde seyir halindeyken, kavşağa girdikleri sırada çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda polis ve ambulans yönlendirildi. Kaza yerine gelen 112 sağlık personeli yaptıkları ilk incelemede kazaya karışan araçlarda bulunan 5 kişinin yaralandığını tespit etti.

Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavilerine hastanede devam kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan yol araçların çekiciyle kaldırılmasından sonra normale döndü

 



Son Güncelleme: 19.03.2021 01:11
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Anahtar Kelimeler:
KayseriTrafik Kazası
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