Kayseri'de otomobille midibüs kazası! 2 ölü, 3 yaralı

2 kişinin can verdiği, 3 kişinin yaralandığı feci trafik kazası sabah saatlerinde Kayseri Talas ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre sürücüsünün Çağrı D. olduğu özel otomobil Talas karayolunda seyir halindeyken, İsmet Ö.'nün sürücüsü olduğu midibüs ile çarpıştı.
Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra en yakın hastanelere kaldırıldı. Ancak hastanedeki tüm çabalara rağmen otomobil sürücüsü Çağr D. yaşamını yitirdi.
Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Son Güncelleme: 13.03.2021 15:13