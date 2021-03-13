Kayseri'de otomobille midibüs kazası! 2 ölü, 3 yaralı

2 kişinin can verdiği, 3 kişinin yaralandığı feci trafik kazası sabah saatlerinde Kayseri Talas ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sürücüsünün Çağrı D. olduğu özel otomobil Talas karayolunda seyir halindeyken, İsmet Ö.'nün sürücüsü olduğu midibüs ile çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede özel otomobilde yolcu olarak bulunan 32 yaşındaki Emrah E.'nin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise yaralandığını belirledi.

Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra en yakın hastanelere kaldırıldı. Ancak hastanedeki tüm çabalara rağmen otomobil sürücüsü Çağr D. yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.