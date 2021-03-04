Kayseri'de otomobilde çakmak gazı patladı: 3 yaralı!

Kayseri’nin Talas ilçesinde park halinde bulunan otomobilde çakmak gazı patlaması sonucu araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaşanan olay, Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Deliçay Sokak'taki Kent Sitesi'nde meydana geldi. Park halindeki 06 DF 5940 plakalı otomobilde Mustafa P. ve 2 arkadaşı, çakmak gazı çekmeye başladı. Mustafa P. İsimli vatandaş bu sırada elindeki çakmakla sigarasını yakmak isteyince çakmak gazı bombagibi patladı. Araçtaki 3 kişi çakmak gazının patlaması sonucu yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların olayı ihbar etmeleri üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Yaşanan patlamada yaralanan 3 kişi tedavileri yapılmak üzere Erciye Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Araçtaki patlamanın ardından çıkan yangın ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İşte olaya ait bazı görüntüler;