Kayseri'de minibüs ile otomobil kazası! Çok sayıda yaralı var

6 kişinin yaralandığı minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazası Kayseri Melikgazi'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre Kayseri Melikgazi ilçesinde akşam saatlerinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen özel bir otomobil ile işçileri taşıyan servis minibüsü seyir halideyken çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolda savrulan minibüs devrilerek durabildi. Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda 112 sağlık personeli, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen ekipler otomobil ve minibüs içinde bulunan 6 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığını tespit etti. Yaralı vatandaşlar yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile en yakın hastaneye kaldırıldı.

KAza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.