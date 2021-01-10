Kayseri'de market işleten bir genç, kendini asarak intihar etti!

Acı olay bugün Kayseri Kocasinan ilçesinde yaşandı.

KENDİNİ ASARAK HAYATINA SON VERDİ

Gelen bilgilere ilçeye bağlı bir mahallede kendisine ait marketi işleten O.A isimli genç bunalıma girdi ve yakınlarına intihar edeceğini söyledi. Haberi alan yakınları O.A'nın işletiği markete hemen geldi ve korkunç manzara ile karşılaştı.

Markete giren yakınları gencin kendini astığını gördü ve onu indirip hemen durumu 112 sağlık personeline bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık personeli yaptıkları ilk incelemede intihar eden gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Üzücü haberi alan market sahibi O.A'nın babası yetişemediğini haykırırken, haberi alıp markete koşan yakınları kriz geçirdi.. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından O.A.'nın cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.