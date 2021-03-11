Kayseri'de komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan yaşlı adam hastanelik oldu!

11 Mart 2021 Perşembe 21:21
Kayseri
ilinde komşusunun bahçesinde serbest dolaşan köpeği bağlamak isteyen yaşlı adam köpeğin saldırısına uğrayarak hastanelik oldu. Mehmet Ö. (63), Kocasinan
ilçesi Saray Bosna Mahallesi'nde çevredekilere zarar vermesin diye ağaca bağlamak istediği komşusunun köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla köpekten kurtarılan Mehmet Ö. İsimli yaşlı adam kolundan yaralandı. Yaşanan köpek saldırısı
nı gören vatandaşlar tarafından olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralanan Mehmet Ö. İsimli yaşlı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınmak üzere Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Son Güncelleme: 11.03.2021 21:21
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