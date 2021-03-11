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Kayseri'de komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan yaşlı adam hastanelik oldu!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı bir mahallede ikame eden yaşlı adam komşusunun başıboş gezen köpeğini ağaca bağlamak isterken köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı.

11 Mart 2021 Perşembe 21:21
Kayseri'de komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan yaşlı adam hastanelik oldu!
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Kayseri ilinde komşusunun bahçesinde serbest dolaşan köpeği bağlamak isteyen yaşlı adam köpeğin saldırısına uğrayarak hastanelik oldu. Mehmet Ö. (63), Kocasinan ilçesi Saray Bosna Mahallesi'nde çevredekilere zarar vermesin diye ağaca bağlamak istediği komşusunun köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla köpekten kurtarılan Mehmet Ö. İsimli yaşlı adam kolundan yaralandı. Yaşanan köpek saldırısını gören vatandaşlar tarafından olay yerine sağlık ve polis  ekipleri çağrıldı. Yaralanan Mehmet Ö. İsimli yaşlı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınmak üzere Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

 



Son Güncelleme: 11.03.2021 21:21
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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Köpek SaldırısıKöpek SaldırısıKayseriKocasinan
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