Kayseri'de komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan yaşlı adam hastanelik oldu!

ilinde komşusunun bahçesinde serbest dolaşan köpeği bağlamak isteyen yaşlı adam köpeğin saldırısına uğrayarak hastanelik oldu. Mehmet Ö. (63),ilçesi Saray Bosna Mahallesi'nde çevredekilere zarar vermesin diye ağaca bağlamak istediği komşusunun köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla köpekten kurtarılan Mehmet Ö. İsimli yaşlı adam kolundan yaralandı. Yaşanannı gören vatandaşlar tarafından olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralanan Mehmet Ö. İsimli yaşlı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınmak üzere Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.