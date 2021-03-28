Kayseri'de komşular birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

6 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayı Kayseri Kocasinan ilçesinde bugün yaşandı.
6 kişi yaralandı
Taş ve sopaların kullandığı kavgada komşulardan A.G isimli şahıs eline geçirdiği tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği karşı aileden 4 kişi , taş ve sopa darberiyle 2 kişi toplamda 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen sağlık personeli tarafından 6 kişi yapılan ilk müdahaleden sonra hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri ise kavganın yaşandığı alanı olayların büyümemesi için ablukaya alırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 28.03.2021 20:32