Kayseri'de komşular birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

6 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayı Kayseri Kocasinan ilçesinde bugün yaşandı.

6 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Kayseri Kocasinan ilçesinde yaşamını sürdüren iki komşu aile fertleri arasında henüz nedeni bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iki aile fertleri birbirlerine girdi.

Taş ve sopaların kullandığı kavgada komşulardan A.G isimli şahıs eline geçirdiği tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği karşı aileden 4 kişi , taş ve sopa darberiyle 2 kişi toplamda 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen sağlık personeli tarafından 6 kişi yapılan ilk müdahaleden sonra hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri ise kavganın yaşandığı alanı olayların büyümemesi için ablukaya alırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.