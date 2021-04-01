Kayseri'de kan donduran olay! Defalarca kurşunladılar, toprağa gömdüler

Kan donduran olay Kayseri Develi'de yaşandı.

8 kez kurşunlanmış

ilçede yaşayan 29 yaşındaki Emrah Balkaş'ın ailesi Balkaş'tan bir süre haber alamayınca polise gidirek yardım istemişti. Arama başlatan polis Balkaş'a dair hiç bir iz bulamadı. Ancak polise gelen bir ihbar sonrasında 29 yaşındaki Balkaş'ı arama çalışmalarına hız verildi ve ihbarda bildirilen bölgede aramalar yapıldı.

Bölgeyi didik didik arayan polis Emrah Balkaş'ın toprağa gömülen cesedine ulaştı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Balkaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.Yapılan otopside Balkaş'ın ilk önce 8 kez kurşunlandığını ve daha sonra cesedinin toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten ekipEmrah Balkaş'ın son yaptığı telefon görüşmelerindeki kişileri mercek altın aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Balkaş'ı öldüren kişinin çocukluk arkadaşı Eyüp Y, olduğu belirlendi. Firar ettiği anlaşılan Eyüp Y'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.