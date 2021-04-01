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Kayseri'de kan donduran olay! Defalarca kurşunladılar, toprağa gömdüler

Kayseri Develi'de yaşanan kan donduran olayda Eyüp Y. isimli şahıs arkadaşı 29 yaşındaki Emrah Balkaş defalarca kurşunlarak öldürdükten sonra toprağa gömdü.

01 Nisan 2021 Perşembe 10:57
Kayseri'de kan donduran olay! Defalarca kurşunladılar, toprağa gömdüler
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Kan donduran olay Kayseri Develi'de yaşandı.

ilçede yaşayan 29 yaşındaki Emrah Balkaş'ın ailesi Balkaş'tan bir süre haber alamayınca polise gidirek yardım istemişti. Arama başlatan polis Balkaş'a dair hiç bir iz bulamadı. Ancak polise gelen bir ihbar sonrasında 29 yaşındaki Balkaş'ı arama çalışmalarına hız verildi ve ihbarda bildirilen bölgede aramalar yapıldı.

8 kez kurşunlanmış

Bölgeyi didik didik arayan polis Emrah Balkaş'ın toprağa gömülen cesedine ulaştı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Balkaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.Yapılan otopside Balkaş'ın ilk önce 8 kez kurşunlandığını ve daha sonra cesedinin toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten ekipEmrah Balkaş'ın son yaptığı telefon görüşmelerindeki kişileri mercek altın aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Balkaş'ı öldüren kişinin çocukluk arkadaşı Eyüp Y, olduğu belirlendi. Firar ettiği anlaşılan Eyüp Y'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.



Son Güncelleme: 01.04.2021 10:57
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Anahtar Kelimeler:
KayseriCinayetDeveli
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