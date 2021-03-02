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Kayseri'de kamyonet kanala düştü: 1 yaralı!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesin seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yol kenarındaki kanal düştü. Yaşanan kazada sürücü yaralı olarak kurtuldu.

02 Mart 2021 Salı 23:54
Kayseri'de kamyonet kanala düştü: 1 yaralı!
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Kayseri’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet yol kenarındaki kanala düştü. Yaşanan kazada sürücü yaralandı. H.O'nun (52) kullandığı 38 ABD 030 plakalı kamyonet, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Kuzulca Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol ortasındaki kanala düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri yaralıya müdahale etti. Kazadan yaralı olarak kurtulan H.O. isimli vatandaş sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesine tedavisi yapılmak üzere sevk edildi.

İşte kazaya ait bazı görüntüler;



Son Güncelleme: 02.03.2021 23:54
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Anahtar Kelimeler:
Kaza HaberiMelikgazi Kamyonet KazasıKayseri Kaza
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