Kayseri'de iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı!

Kayseri’nin Develi ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada araç içerisine sıkışan 1 kişi ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Meydana gelen kaza Develi ilçesine bağlı Yukarı Fenese Mahallesinde yaşandı. 38 TD 454 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarpıştı. Plakası belirlenemeyen araç kazanın ardından olay yerinden kaçarken, diğer araç sürücüsü otomobilinin içinde sıkıştı. Yaşanan kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken, otomobilinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaparak tedavisi devam ettirilmek üzere hastaneye kaldırdı. Yaşanan kazayla ilgili ekiler soruşturma başlattı.