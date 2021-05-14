İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...

Kayseri'de iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı!

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada yaralanan sürücü otomobilinde sıkışırken diğer otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Yaşanan kazada otomobilinde sıkışan sürücü araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

14 Mayıs 2021 Cuma 21:36
Kayseri'de iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı!
Takip Et:

Kayseri’nin Develi ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada araç içerisine sıkışan 1 kişi ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Meydana gelen kaza Develi ilçesine bağlı Yukarı Fenese Mahallesinde yaşandı. 38 TD 454 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarpıştı. Plakası belirlenemeyen araç kazanın ardından olay yerinden kaçarken, diğer araç sürücüsü otomobilinin içinde sıkıştı. Yaşanan kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken, otomobilinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaparak tedavisi devam ettirilmek üzere hastaneye kaldırdı. Yaşanan kazayla ilgili ekiler soruşturma başlattı.


Son Güncelleme: 14.05.2021 21:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KayseriTrafik KazasıKazaDeveli1 Yaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
17 Mayıs Pazartesi yasak ve kısıtlama var mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?
17 Mayıs Pazartesi yasak ve kısıtlama var mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?
kafeler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi kafeler açılıyor mu?
kafeler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi kafeler açılıyor mu?
Bekçi alımlarında yaş sınırı var mı? 2021 Bekçi alımında yaş sınırı kaçtır?
Bekçi alımlarında yaş sınırı var mı? 2021 Bekçi alımında yaş sınırı kaçtır?
Kontrollü normalleşme planı nedir, detayları ne zaman açıklanacak? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi?
Kontrollü normalleşme planı nedir, detayları ne zaman açıklanacak? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi?
19 Mayıs tatil mi, sokağa çıkma yasağı var mı? Yasak hangi illerde olacak?
19 Mayıs tatil mi, sokağa çıkma yasağı var mı? Yasak hangi illerde olacak?
Aşılıyım Türkiye videosunu kim hazırladı? Aşılıyım Türkiye tanıtım videosu izle
Aşılıyım Türkiye videosunu kim hazırladı? Aşılıyım Türkiye tanıtım videosu izle

Popüler Haberler

Seni Çok Bekledim dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
Kırmızı Oda 37. bölüm izle tek parça! Kırmızı Oda son bölüm izle!
Payitaht Abdülhamid 151. bölüm izle tek parça! Payitaht Abdülhamid son bölüm kesintisiz izle!
Akıncı canlı izle! ATV Akıncı 20.bölüm tek parça izle!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk bitti mi? Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapıyor, neden bitiyor?
Müge Anlı yayından kaldırıldı mı? Müge Anlı yeni bölümleri ne zaman başlayacak, başlayacak mı?
Hava durumu nasıl olacak? 15 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Emanet 181.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi verilen alanlar 2021
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Nihal kimdir? Esra Ronabar hakkında bilgiler
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2021
Masumlar Apartmanı dizisinde Memduh Dede karakterine Atilla Şendil hayat veriyor
Cemre Kemer Yeni Evini Sosyal Medya da Paylaştı
2021 Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?
Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Sezanur Sözen rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Akrep dizisi Fikret karakteri kimdir? Bekir Aksoy'un hayatı ve yer aldığı diziler
Akrep dizisi Berna (Başak Daşman) kimdir?
Kırmızı Oda Sekreter kimdir? Gülçin Kültür Şahin biyografisi
Akrep dizi oyuncusu Hizmetçi kimdir? Demet Gül hakkında bilgiler
14 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz reyting birincisi kim oldu?
Akrep Merve karakterini kim canlandırıyor? Müge Su Şahin kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.