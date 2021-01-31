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Kayseri'de hareketli saatler! Tüfekle ateş açan genci özel harekât polisleri etkisiz hale getirdi

Kayseri'de yaşanan olayda psikolojik problemleri olduğu iddia edilen 26 yaşındaki bir genç eline geçirdiği tüfek ile sağa sola ateş açtı. Tüfeği bırakmamakta direnen genci özel harekat etkisiz hale getirdi.

31 Ocak 2021 Pazar 17:44
Kayseri'de hareketli saatler! Tüfekle ateş açan genci özel harekât polisleri etkisiz hale getirdi
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Hareketli dakikalar bugün öğle vakitlerinde  Kayseri'de yaşandı.

Kentte bir evde ailesiyle yaşamını sürdüren ve psikolojik problemleri olduğu öne sürülen 26 yaşındaki Sezer Y. isimli genç eline geçirdiği tüfek ile mahalleye çıktı. Bir süre elinde tüfek ile dolaşan genç sağa sola ateş açmaya başlayınca paniğe sebep oldu.

Genci ikna etmeye çalışan mahalleli başarısız oldu ve Sezer Y. elinde tüfekle bağırarak boş bir alana kaçtı.

Olayı gören mahalleli durumu hemen polis ihbar etti ve ekipler bölgeye gelerek hemen güvenlik çemberi oluşturdu. Olayın büyümesiyle birlikte bölgeye özel harekat timleri intikal etti.

Özel harekat polislerinin operasyonu ile genç etkisiz hale getirildi ve sağlık ekiplerinin ilk muayenesi sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Olayları izleyen baba Cihan Y. ise, sinir krizi geçiren oğlunun yakalanarak gözaltına alınması esnasında göz yaşlarına hakim olamadı.

 Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 17:44
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Anahtar Kelimeler:
Kayseriözel Harekat
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