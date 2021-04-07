Kayseri'de hafif ticari araç kamyona arkadan çarptı! 2 ölü 1 yaralı

2 kişinin can verdiği, 1 kişinin yaralandığı trafik kazası bugün Kayseri Melikgazi'de yaşandı.
Gelen bilgilere göre, 30 yaşındaki Ümit K.'nın idaresinde ki ticari araç karayolunda hareket halindeyken, Mehmet B.isimli sürücünün kullandığı yük kamyonuna arkadan çarptı.
Araçta ki iki kişi can verdi
Kaza yerine ulaşan ekipler yaptıkları ilk incelemede araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği, kamyon sürücüsünün ise yaralandığını belirledi.
Kazada hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedenleri kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkardıktan sonra , morga kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 07.04.2021 20:46