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Kayseri'de hafif ticari araç kamyona arkadan çarptı! 2 ölü 1 yaralı

Kayseri Melikgazi'de 30 yaşındaki Ümit K.'nın idaresinde ki hafif ticari araç, Mehmet B'nin sürücüsü olduğu kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi can verdi, 1 kişi yaralandı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 20:46
Kayseri'de hafif ticari araç kamyona arkadan çarptı! 2 ölü 1 yaralı
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2 kişinin can verdiği, 1 kişinin yaralandığı trafik kazası bugün Kayseri Melikgazi'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre, 30 yaşındaki Ümit K.'nın idaresinde ki ticari araç karayolunda hareket halindeyken, Mehmet B.isimli sürücünün kullandığı yük kamyonuna arkadan çarptı.

Feci trafik kazasında kamyonun kasasında yüklü olan demir borular aracın içerisine ön camından girdi. Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araçta ki iki kişi can verdi

Kaza yerine ulaşan ekipler yaptıkları ilk incelemede araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği, kamyon sürücüsünün ise yaralandığını belirledi.

Kazada hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedenleri kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkardıktan sonra , morga kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

 



Son Güncelleme: 07.04.2021 20:46
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Anahtar Kelimeler:
KayseriTrafik Kazası
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