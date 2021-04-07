Kayseri'de hafif ticari araç kamyona arkadan çarptı! 2 ölü 1 yaralı

2 kişinin can verdiği, 1 kişinin yaralandığı trafik kazası bugün Kayseri Melikgazi'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre, 30 yaşındaki Ümit K.'nın idaresinde ki ticari araç karayolunda hareket halindeyken, Mehmet B.isimli sürücünün kullandığı yük kamyonuna arkadan çarptı.

Araçta ki iki kişi can verdi

Feci trafik kazasında kamyonun kasasında yüklü olan demir borular aracın içerisine ön camından girdi. Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler yaptıkları ilk incelemede araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği, kamyon sürücüsünün ise yaralandığını belirledi.

Kazada hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedenleri kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkardıktan sonra , morga kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.