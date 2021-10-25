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Kayseri'de feci kaza! Paraşütçü kayalıklara çarparak hayatını kaybetti

Kayseri’de yamaç paraşütü yapan bir paraşütçü kayalık alana düşerek ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen paraşütçü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

25 Ekim 2021 Pazartesi 22:56
Kayseri'de feci kaza! Paraşütçü kayalıklara çarparak hayatını kaybetti
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Kayseri’de gerçekleşen feci kazada edinilen bilgilere göre Kayseri Melikgazi ilçesinde Ali Dağı Paraşüt Alanı’ndan paraşütü ile inen H.K. adlı bir paraşütçü evlerin bulunduğu kayalık alana düştü.

Ağır bir şekilde yaralanan paraşütçü kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Hastaneye ağır yaralı bir şekilde kaldırılan H.K.  götürüldüğü hastanede hemen tedavi altına alındı.H.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Son Güncelleme: 25.10.2021 22:56
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Anahtar Kelimeler:
KayseriKaza
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