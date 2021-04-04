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Kayseri'de eşini darp ettikten sonra elindeki bıçakla polise direndi!

Kayseri'de eşi ile ayrı yaşayan ve Ali A. (30), uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve gelerek Irak uyruklu eşi F.A. ile tartıştı. Tartışma sırasında eşini darp eden Ali A., daha sonra sokakta bıçağı boğazına dayadı ve polise direndi.

04 Nisan 2021 Pazar 20:08
Kayseri'de eşini darp ettikten sonra elindeki bıçakla polise direndi!
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini darp eden genç adam, daha sonra sokağa çıktı ve elindeki bıçağı boğazına dayadı. Adının Ali. A. olduğu öğrenilen genç adamı polis zor ikna etti.

İlçeye bağlı Uğurevler Mahallesinde meydana gelen olayda iddialara Irak uyruklu eşi F.A. ile boşanma aşamasında olan Ali A. şiddet nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı. 2 ay önce aldığı uzaklaştırma kararına rağmen eşiyle konuşmak isteyen Ali A., eşinin evine gitti. Genç kadın eşine konuşmak istemediğini söyleyince çift arasında bir tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Ali A. eşini döverek darp etti. 

Evden gelen sesler üzerine kadının komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören Ali A., mutfaktan bir bıçak aldı ve sokağa çıktı. Polislere teslim olmamak için bıçağı boğazına dayayarak intihar etmek isteyen Ali A., kendine zarar vereceğini söyleyerek polisleri kendinden uzaklaştırmak istedi. Genç adam, polisin yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları sonucu teslim olmayı kabul etti. Ali A. daha sonra eşi ile birlikte emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Son Güncelleme: 04.04.2021 20:08
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Anahtar Kelimeler:
KayseriKadına şiddetDarp
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