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Kayseri’de Çölyak hastaları için 160 aileye glütensiz gıda desteği sağlandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan çölyak hastaları için 160 aileye gıda desteği sağlandı. Gıda alerjisi olarak bilinen çölyak hastaları için glütensiz gıda desteği yardımları devam etmektedir.

20 Şubat 2021 Cumartesi 15:22
Kayseri’de Çölyak hastaları için 160 aileye glütensiz gıda desteği sağlandı
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Bir tür gıda alerjisi olarak bilinen, çölyak hastalığı olan insanların glütensiz beslenmeleri gerekmektedir. Çölyak hastalarının glütensiz ve hassas beslenmeleri gerektiği için Kayseri Melikgazi ilçesinde 160 aileye glütensiz gıda desteği sağlandı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun yaptığı açıklamada sosyal belediyecilik anlayışının bir gerçeği olarak çölyak hastalarının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Melikgazi ilçesinde yaşayan 160 çölyak hastasına glütensiz gıda paketi dağıttıklarını söyleyen Mustafa Palancıoğlu: “Çölyak bir glüten alerjisi. Dolayısıyla bu kapsamda belediyeler olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Aslında pahalı olan bu ürünleri almakta zorlanan vatandaşlarımıza destek vermeye gayret ediyoruz. Elimizden geldiğince de bu kapsamda belediye olarak destek olacağız. Allah herkese sağlık, şifa versin.” ifadelerini kullandı. Kayseri Çölyakla Yaşam Deneği Başkanı Zahide Kaya’nın tüm Kayseri’de bir eylem başlattığını açıklayan Mustafa Palancıoğlu diğer belediyelerden de destek olunması konusunda talepte bulundu. Çölyak hastalarına belli aralıklarla destek verdiklerini belirten Mustafa Palancıoğlu Melikgazi Belediyesi olarak 2020 yılında 250 aileye 12 ay boyunca glütensiz ürün paketi dağıttıklarını ifade etti. 



Son Güncelleme: 20.02.2021 15:22
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Anahtar Kelimeler:
KayseriMelikgazi
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