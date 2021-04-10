Kayseri'de çok feci kaza! Bir aile yok oldu , 4 kişi can verdi

Aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği feci trafik kazası akşam saatlerinde Kayseri - Malatya karayolunda yaşandı.

Gelen bilgilere göre saat: 18.00 sularında 36 yaşındaki Hüseyin Şahan'ın idaresinde içerisinde 4 kişinin bulunduğu özel otomobil, Kayseri - Malatya karayolunda hareket halindeyken, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda kontrolsüzce savrulan araç yol kenarındaki sulama kanalına devrilerek durabildi.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ CAN VERDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza bölgesine hemen 112 sağlık personeli ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazanın yaşandığı bölgeye kısa süre içinde ulaşan ekipler yaptıkları incelemede, kanala gömülen araç içinde bulunan sürücü, 33 yaşındaki Semra Şahan, 24 yaşındaki Damla Şahan ve 2 yaşındaki Efe Şahan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri yapılan savcılık incelemesinden sonra morga kaldırılırken, Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.