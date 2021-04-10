İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...

Kayseri'de çok feci kaza! Bir aile yok oldu , 4 kişi can verdi

Akşam saat:18.00 sularında Kayseri sınırları içerisinde yaşanan trafik kazasında 36 yaşındaki Hüseyin Şahan'ın sürücüsü olduğu araç yolda kontrolünü kaybetti ve sulama kanalına uçtu. Feci kazada araç içindeki 4 kişi yaşamını yitirdi.

10 Nisan 2021 Cumartesi 22:51
Kayseri'de çok feci kaza! Bir aile yok oldu , 4 kişi can verdi
Takip Et:

Aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği feci trafik kazası akşam saatlerinde Kayseri - Malatya karayolunda yaşandı.

Gelen bilgilere göre saat: 18.00 sularında 36 yaşındaki Hüseyin Şahan'ın idaresinde içerisinde 4 kişinin bulunduğu özel otomobil,  Kayseri - Malatya karayolunda hareket halindeyken, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda kontrolsüzce savrulan araç yol kenarındaki sulama kanalına devrilerek durabildi.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ CAN VERDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza bölgesine hemen 112 sağlık personeli ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazanın yaşandığı bölgeye kısa süre içinde ulaşan ekipler yaptıkları incelemede, kanala gömülen araç içinde bulunan sürücü, 33 yaşındaki Semra Şahan, 24 yaşındaki Damla Şahan ve 2 yaşındaki Efe Şahan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. 

Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri yapılan savcılık incelemesinden sonra morga kaldırılırken, Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 




Son Güncelleme: 10.04.2021 22:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kayseri KazaŞAHAN AİLESİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evde çıtır tavuk nasıl yapılır?
Evde çıtır tavuk nasıl yapılır?
Bu sene kaç saat oruç tutacağız? En kısa, en uzun oruç tutular şehirler neresi?
Bu sene kaç saat oruç tutacağız? En kısa, en uzun oruç tutular şehirler neresi?
Dilan Koç kimdir? Dilan Koç'u tehdit edenler kim, neden tehdit ediyorlar?
Dilan Koç kimdir? Dilan Koç'u tehdit edenler kim, neden tehdit ediyorlar?
İftardan sonra sünnet olan okunacak dualar!
İftardan sonra sünnet olan okunacak dualar!
2021 Oruç fidyesi nedir, ne kadar, kimlere verilir?
2021 Oruç fidyesi nedir, ne kadar, kimlere verilir?
Lojman evleri kimlere verilir? Kimler lojmanlarda oturabilir? 2021 Lojmanda oturma şartları
Lojman evleri kimlere verilir? Kimler lojmanlarda oturabilir? 2021 Lojmanda oturma şartları

Popüler Haberler

Rüyada ekmek alma ne demektir? Doğum veya hamilelik görme rüyasının tabiri ve anlamı
Yemin dizisi Münevver kimdir? Melahat Abbasova
Kardeşlerim dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
İbo Show İbrahim Tatlıses orkestrasındaki vokalistlerin isimleri
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Rüyada büyük fare görmek ne anlama gelir? Rüyada büyük fare görmenin anlamları
Sen Çal Kapımı dizisi Suzi kimdir? Nihan Şahenk yaşı ve oynadığı diziler
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2021 Abonelik ücretleri
Gönül Dağı dizisi Hemşire Elif kimdir? Zümre Meğreli nerelidir?
Gönül Dağı dizisi Yaşar kimdir? Gerçek adı nedir? Faruk Karagül nereli, yaşı kaç?
Akıncı dizisi Fatih kimdir? Şükrü Özyıldız doğum tarihi
İşsizlere 9 ay boyunca asgari ücret ödenecek!
Canlı izle Fatih Karagümrük Hatayspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Karagümrük Hatay maçı Selçuk Sports Netspor izle
Çukur Celasun öldü mü? Kubilay Aka neden Çukurdan ayrıldı?
Gelinim Mutfakta tüm yarışmacılar neden diskalifiye edildi?
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş doğum tarihi
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Mendirman Celaleddin dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Show TV Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Gönül Dağı dizisi Zahide karakterini kim canlandırıyor? Ecem Özkaya biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Fox TV Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı konusu ve oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.