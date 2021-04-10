Kayseri'de çok feci kaza! Bir aile yok oldu , 4 kişi can verdi

Aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği feci trafik kazası akşam saatlerinde Kayseri - Malatya karayolunda yaşandı.
Gelen bilgilere göre saat: 18.00 sularında 36 yaşındaki Hüseyin Şahan'ın idaresinde içerisinde 4 kişinin bulunduğu özel otomobil, Kayseri - Malatya karayolunda hareket halindeyken, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda kontrolsüzce savrulan araç yol kenarındaki sulama kanalına devrilerek durabildi.
AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ CAN VERDİ
Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri yapılan savcılık incelemesinden sonra morga kaldırılırken, Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 10.04.2021 22:51