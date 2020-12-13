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Kayseri'de bulunan tarihi Gön Han turizme kazandırılacak

Kayseri'ye bağlı Melikgazi ilçesinde yer alan ve 500 yaşında olan Gön Han yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından turizme açıklacak. Han içerisinde iş yerlerinin yanı sıra insanların dinlenebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri alanlar oluşturulacak.

13 Aralık 2020 Pazar 17:52
Kayseri'de bulunan tarihi Gön Han turizme kazandırılacak
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Kayseri’de bulunan ve 500 yıllık bir geçmişe sahip olan Gön Han’ın restore edilerek turizme kazandırılacağı duyuruldu.

Gön Han’ın bulunduğu Melikgazi ilçesinin belediye başkanı Mustafa Palancıoğlu, konuya ilişkin konuşarak tarihi alanı restore eedeceklerini, içinde avlusu, dinleme alanlarının ve iş yerlerinin olduğu bir merkez haline getireceklerini açıkladı. Ayrıca tarihi eser sayılan yerin izinlerin alınarak yasal olmayan dükkanların kapatılacağını ve bölgenin tamamen yenileneceğini de duyurdu.

Selçuklu ve Osmanlı’dan izler taşıyan 500 yaşında olan yapının Anıtlar Kurulu’na da sunulacağı ve kütürel sosyal faaliyetlerin yürütüldüğü bir alan haline getirileceği de açıklandı.



Son Güncelleme: 13.12.2020 17:52
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Anahtar Kelimeler:
KayseriGönhanRestorasyon
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