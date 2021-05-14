Kayseri’de bir kişi kavga ettiği kişiye av tüfeği ile ateş açtı

Kayseri Melikgaz'de meydana yaşanan olayda gelen bilgilere göre Yıldırım Beyazıt Mahallesi Elif Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışa çıktı. Tartışmanın kısa süre içinde büyümesiyle bir kişi, yanında taşıdığı tabanca ile H.E. isimli şahsa ateş açtı.

Ateşlenen tüfekten çıkan kurşunlar kavgaya ayırmak isteyen başka bir kişiye isabet etti. Yaşanan olay sonrasında zanlı olay yerinden kaçtı.

EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

Kaşanan kavganın ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan yaralanan H.E.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ekipler tarafından olay ile ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler olayla ilgili başlattıkları soruşturmayı sürdürüyor.