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Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralandı!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde özel bir kurs merkezi çıkışında başka bir grup ile aralarında tartışma çıkan 2 öğrenci bıçakla yaralandı. 2 öğrenciyi bıçaklayarak kaçan kimliği belirsiz kişi hakkında polis ekipleri kimlik belirleme ve yakalama çalışması başlattı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 19:28
Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralandı!
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Kayseri’de Bıçaklı Kavga: 2 Öğrenci Yaralandı!

Kayseri’de aralarında kavga eden 2 öğrenci bıçakla yaralandı.

Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde özel bir kurs merkezinden çıkan öğrenciler ile başka bir grup arasında tartışma çıktı.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda S.K. ile B.L, kimliği belirsiz bir arkadaşları tarafından bıçakla yaralandı.

Kavga ihbarı üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, kavgada yaralanan 2 öğrenciyi Kayseri Şehir Hastanesine tedavi altına alınmak üzere sevk edildi.

2 öğrenciyi bıçaklayarak kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

 



Son Güncelleme: 13.02.2021 19:28
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