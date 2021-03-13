Kayseri’de apartmanın çatısı alev alev yandı

Kayseri Kocasinan İlçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Sahabiye Mahallesinde gerçekleşirken Kanal Caddesinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıda çıkan yangının büyümesiyle bina çatısını saran alevleri gören çevre vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri bina çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonrasında kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar meydana gelmesine sebep oldu. Yaşanan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.